قداسة البابا تواضروس يزور كرمة الشهداء بالفشن | صور

زار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم كرمة الشهداء بالفشن، واستقبله الآلاف من شعبها بحماسة ومشاعر محبة خالصة.

يأتي هذا في في إطار جولة قداسة البابا في منطقة الصعيد والتي بدأها يوم الثلاثاء الماضي.

وألقى نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن كلمة ركز فيها على نهج المحبة الذي ينتهجه قداسة البابا، داعيًا قداسته إلى الاستمرار في هذا النهج الذي ويؤثر كثيرًا في نفوس الناس ويسهم في تعميق علاقتهم بالله.

ورتل كورال الأطفال وكورال الرجال عددًا من التسابيح والألحان الكنسية.

وشجع قداسة البابا الأطفال ووقع لبعضهم على الزي الذي يرتدونه، وسط سعادة بالغة، من الحضور، وفعل كذلك مع كورال الرجال، ووجه التحية لنيافة الأنبا إسطفانوس وللكهنة والخدام المشرفين على خدمتهم، كما وجه التحية لآباء الأطفال وأمهاتهم على حرصهم على ربط أبنائهم بالكنيسة، ونوه إلى وضع حجر أساس الكنيسة الجديدة بمدينة الفشن الجديدة، موجهًا الشكر لله أولاً، ولفخامة رئيس الجمهورية ومحافظ بني سويف وكل السادة المسؤولين وكل القيادات الأمنية وقيادات وزارة الإسكان.