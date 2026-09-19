بعد مفاوضات مثيرة.. تعرف على عوائد الزمالك من وراء رحيل بيزيرا

أعلن نادي الزمالك رسميا انتقال البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى صفوف شباب الأهلي دبي الإماراتي بعد التوصل إلى إتفاق نهائي بين الناديين بشأن تفاصيل الصفقة لتنتهي بذلك المفاوضات التي شهدتها الأيام الماضية.

وجاء الإعلان بالتزامن مع تأكيد نادي شباب الأهلي الإماراتي إتمام التعاقد مع اللاعب ليبدأ بيزيرا تجربة جديدة في الدوري الإماراتي، بعدما ارتدى قميص الزمالك خلال الفترة الماضية.

الزمالك يعلن رحيل بيزيرا رسميًا

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في بيان رسمي التوصل إلى اتفاق بشأن انتقال خوان بيزيرا إلى شباب الأهلي دبي، موضحا أن الصفقة جاءت بعد تحقيق المطالب التي حددها النادي منذ بداية المفاوضات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء في بيان الزمالك: "يعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن التوصل لاتفاق بشأن انتقال البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي وذلك بعد تحقق الطلبات التي حددها الزمالك عند بدء المفاوضات في فترة الانتقالات الصيفية هذا العام".

6 ملايين دولار قيمة صفقة بيزيرا

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن القيمة الإجمالية لصفقة انتقال خوان بيزيرا إلى شباب الأهلي تصل إلى 6 ملايين دولار، بواقع 5 ملايين دولار قيمة أساسية للصفقة، إلى جانب مليون دولار حوافز إضافية وفقًا لبنود متفق عليها بين الناديين.

وأوضح المصدر أن الزمالك سيحصل على 3 ملايين دولار كدفعة أولى فور إتمام إجراءات انتقال اللاعب، على أن يحصل النادي الأبيض على مليون دولار أخرى في يناير المقبل.

وأضاف أن الدفعة الثالثة والأخيرة من القيمة الأساسية للصفقة تبلغ مليون دولار على أن يتم سدادها بعد نحو 3 أو 4 أشهر من موعد الدفعة الثانية، وفقًا للاتفاق المالي المبرم بين الزمالك وشباب الأهلي.

مليون دولار حوافز في صفقة بيزيرا

وبذلك تصل القيمة الأساسية لبيع خوان بيزيرا إلى 5 ملايين دولار فيما يتضمن الاتفاق مليون دولار إضافية كحوافز، يتم الحصول عليها حال تحقق البنود المتفق عليها بين الزمالك والنادي الإماراتي.

وتأتي صفقة رحيل بيزيرا في إطار تحركات الزمالك لإعادة ترتيب قائمة الفريق والاستفادة من العائد المالي للصفقة بعد مفاوضات شهدت تمسك النادي الأبيض بالحصول على المقابل المالي الذي يتناسب مع شروطه لإتمام انتقال اللاعب إلى شباب الأهلي دبي.