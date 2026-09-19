هوندا تضاعف إنتاج CR-V الهجينة بعد التخلي عن 3 مشاريع كهربائية

قررت شركة هوندا تسريع الجداول الزمنية لإنتاج الجيل الجديد من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات «CR-V الهجينة» (CR-V Hybrid) في أمريكا الشمالية، ليبدأ التصنيع التجاري في فبراير 2027 بدلًا من المواعيد المحددة سابقًا.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتعديل خطة المنتجات في الأسواق الأمريكية والتدفق التصنيعي في مصانع الشركة بمقاطعة أونتاريو الكندية وولايتي إنديانا وأوهايو، وذلك لتعويض الفراغ الزمني الذي أحدثه قرار إلغاء 3 مشاريع مخصصة للسيارات الكهربائية بالكامل.

تسريع خطط الإنتاج وسد الفراغ الزمني للسيارات الكهربائية

يعود السبب الرئيسي وراء هذا التغيير المباشر إلى إلغاء الشركة لتطوير 3 طرازات كهربائية كان يُفترض طرحها في الأسواق الأمريكية، شملت طرازين ضمن سلسلة «سيريز 0» إضافة إلى سيارة فاخرة تابعة لعلامة أكيورا.

ودفع هذا التراجع التنفيذي الإدارة المركزية لهوندا للتركيز على الطرازات الهجينة الأكثر مبيعًا وإعادة توجيه الاستثمارات الهندسية نحو المنصات المعتمدة، حيث تُعد CR-V الهجينة ركيزة أساسيًّا لأرباح الشركة في أمريكا الشمالية مقارنة بالسيارات الكهربائية بالكامل التي تواجه تقلبات في الإقبال وسلاسل التوريد.

تعديل الاستراتيجية الهندسية ومواجهة التحديات التنظيمية

تستهدف هوندا عبر هذا الإسراع تعزيز حصتها السوقية ومواجهة المنافسة الشرسة في قطاع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الهجينة، مع الاستفادة من مرونة خطوط الإنتاج للتكيف مع اللوائح البيئية وسياسات الانبعاثات المتغيرة.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه واسع لدى كبار المصنعين عالميًا، بمن فيهم فولكس فاجن وغيرها، لإعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية والتركيز على المحركات الهجينة كحل الانتقال الأكثر إقبالاً وربحية لدى المستهلكين خلال الفترة الحالية.