قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رامز جلال يلتقط صورة مع طفل داخل الحرم.. «يا رب الصورة توصله»
مفاجأة داخل الأهلي.. ماذا طلب عموتة من سيد عبدالحفيظ في اجتماعه الأخير؟
لامين يامال يفتح النار على معايير الكرة الذهبية: الجائزة يجب أن تذهب للأفضل في العالم فقط
مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالدقهلية
ارتفاع حصيلة تفجير داخل مسجد بمجمع شرطة في باكستان إلى 21 قتيلًا وأكثر من 80 مصابًا
نتنياهو يتوجه إلى أمريكا.. غموض حول لقائه بترامب ومحطة مفاجئة مع إيلون ماسك
سعر العملات الأجنبية الدولار واليورو الآن
قرض المصروفات المدرسية 2026/2027.. شروط وخطوات التقديم على تمويل بنك ناصر الاجتماعي
بمشاركة إيرانيات.. استعراض عسكري فى شوارع طهران ترقبا لهجوم أمريكى
الظهور الأول لعريس أشمون بعد واقعة المطربة جنى المغربية: تقاضت 20 ألف جنيه ورفضت الغناء
تحرك فرنسي لتأمين الطاقة.. ماكرون: نتعاون مع مصر والسعودية لنقل الغاز إلى بلادنا
1100 جنيه.. ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بي إم دبليو تقترب من طرح سيارة X5 الهيدروجينية

بي إم دبليو iX5
بي إم دبليو iX5
عزة عاطف

تدخل شركة (BMW) الألمانية مرحلة حاسمة في تطوير مركبتها الرياضية متعددة الاستخدامات «iX5 Hydrogen» العاملة بخلايا وقود الهيدروجين، حيث كشفت الشركة عن نماذجها أثناء الاختبارات الميدانية بدون تمويهات للهيكل الخارجي. 

وتؤكد هذه الخطوة اقتراب الانتقال نحو مرحلة الإنتاج المباشر في مصنع المجموعة بمدينة شتاير (Steyr) النمساوية، لتطرح الشركة خيارًا يدمج بين كفاءة المحركات الكهربائية وسرعة التزود بالوقود التي تتفوق على الطرازات الكهربائية المعتمدة على البطاريات.

أداء رياضي وتزود بالوقود في أقل من 5 دقائق

تستهدف بي إم دبليو تحقيق مدى سير يصل إلى 750 كم (466 ميلًا) بشحنة هيدروجين واحدة، مع خفض زمن التعبئة إلى أقل من 5 دقائق. وتوفر منظومة الدفع تسارعًا من السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة في زمن يقل عن 5 ثوانٍ، لتمائل النسخ الكهربائية بالكامل من طراز iX5. 

وتركز الاختبارات الحالية على ضبط التفاعل بين نظام خلايا الوقود والبطارية ذات الجهد العالي والمحرك الكهربائي لضمان تقديم تجربة قيادة ديناميكية متكاملة.

تقنيات الجيل الثالث وتكامل منصات التصنيع

تستفيد السيارة من الجيل الثالث لأنظمة خلايا الوقود المبتكرة بالتعاون مع تويوتا، حيث يعتمد الهيكل على نظام تخزين أفقي يتضمن 7 خزانات من ألياف الكربون تعمل تحت ضغط 700 بار. 

وتتوزع هذه الخزانات في المساحة نفسها المخصصة للبطاريات، ما يسمح لشركة بي إم دبليو بتقديم 5 خيارات لمنظومات الدفع ضمن المنصة ذاتها دون التضحية بالمساحة الداخلية للمقصورة، لتسجل خطوة استراتيجية نحو التوسع في حلول التنقل خالية الانبعاثات بحلول عام 2028.

بي إم دبليو iX5
بي إم دبليو iX5 سيارات الهيدروجين 2028 سيارات بي إم دبليو تقنية خلايا الوقود مواصفات بي إم دبليو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير المالية

المالية تعلن نسخة جديدة من موازنة المواطن و محاور لدعم الاقتصاد.. تفاصيل

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات الأسبوعية والآداءات المنزلية ودرجات المواظبة والسلوك

أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار البنزين

أسعار البنزين والسولار.. موعد لجنة التسعير وحقيقة الزيادة المرتقبة

سعر الذهب

سعر عيار 21 في الصاغة الآن

عداد الكهرباء

فاتورتك 30 جنيه بس؟.. مفاجأة بشأن مصير عداد الكهرباء

طائرة يوروفايتر

إيطاليا تعلن إصابة طائرة يوروفايتر من طراز إف-2000 في السعودية

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 18 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

أزمة تقاعد الأطباء تهربع الأطباء المتخصصين في إسرائيل يقتربون من سن التقاعد

أزمة المعاشات تهز منظومة الصحة في إسرائيل.. ربع الأطباء المتخصصين يقتربون من سن التقاعد

مسؤل هيندي

متظاهرون يطلقون كلابًا ضالة داخل مكتب مسؤول هندي احتجاجًا على انتشارها

التحالف البحري الدفاعي المشترك متعدد الجنسيات

قائد التحالف البحري: ردع أي تهديد لحرية الملاحة وتكامل دولي لحماية الممرات البحرية

بالصور

طريقة عمل فخدة مندي في الفرن.. من غير دفن

طريقة عمل فخدة المندي في الفرن
طريقة عمل فخدة المندي في الفرن
طريقة عمل فخدة المندي في الفرن

ما الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟.. دكتور تغذية يكشف: الفرق في البروتين والأوميجا 3

من الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟
من الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟
من الأكثر فائدة الماكريل أم البلطي؟

لوك جذاب.. ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بظهورها | شاهد

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

فستان لافت.. أمينة خليل تستعرض جمالها | شاهد

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد