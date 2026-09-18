بي إم دبليو تقترب من طرح سيارة X5 الهيدروجينية

تدخل شركة (BMW) الألمانية مرحلة حاسمة في تطوير مركبتها الرياضية متعددة الاستخدامات «iX5 Hydrogen» العاملة بخلايا وقود الهيدروجين، حيث كشفت الشركة عن نماذجها أثناء الاختبارات الميدانية بدون تمويهات للهيكل الخارجي.

وتؤكد هذه الخطوة اقتراب الانتقال نحو مرحلة الإنتاج المباشر في مصنع المجموعة بمدينة شتاير (Steyr) النمساوية، لتطرح الشركة خيارًا يدمج بين كفاءة المحركات الكهربائية وسرعة التزود بالوقود التي تتفوق على الطرازات الكهربائية المعتمدة على البطاريات.

أداء رياضي وتزود بالوقود في أقل من 5 دقائق

تستهدف بي إم دبليو تحقيق مدى سير يصل إلى 750 كم (466 ميلًا) بشحنة هيدروجين واحدة، مع خفض زمن التعبئة إلى أقل من 5 دقائق. وتوفر منظومة الدفع تسارعًا من السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة في زمن يقل عن 5 ثوانٍ، لتمائل النسخ الكهربائية بالكامل من طراز iX5.

وتركز الاختبارات الحالية على ضبط التفاعل بين نظام خلايا الوقود والبطارية ذات الجهد العالي والمحرك الكهربائي لضمان تقديم تجربة قيادة ديناميكية متكاملة.

تقنيات الجيل الثالث وتكامل منصات التصنيع

تستفيد السيارة من الجيل الثالث لأنظمة خلايا الوقود المبتكرة بالتعاون مع تويوتا، حيث يعتمد الهيكل على نظام تخزين أفقي يتضمن 7 خزانات من ألياف الكربون تعمل تحت ضغط 700 بار.

وتتوزع هذه الخزانات في المساحة نفسها المخصصة للبطاريات، ما يسمح لشركة بي إم دبليو بتقديم 5 خيارات لمنظومات الدفع ضمن المنصة ذاتها دون التضحية بالمساحة الداخلية للمقصورة، لتسجل خطوة استراتيجية نحو التوسع في حلول التنقل خالية الانبعاثات بحلول عام 2028.