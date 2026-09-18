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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

علامة خارقة تودع أشهر سياراتها وتوقف إنتاجها للأبد

مكلارين أرتورا 2028
مكلارين أرتورا 2028
عزة عاطف

تستعد شركة مكلارين البريطانية لإغلاق الفصل الخاص بسيارتها الخارقة «أرتورا» وإيقاف إنتاجها بحلول عام 2028، بعد مسيرة شابتها العديد من التحديات المصنعية والتقنية منذ إطلاقها الأول. 

ورغم كونه الطراز الأساسي والأقل سعرًا في تشكيلة الشركة من الفئة الهجينة، إلا أن أرتورا لم تتمكن من تحقيق الانتشار الجماهيري المتوقع في مواجهة المنافسين الشرسين من شركات كبرى مثل فيراري ولامبورجيني، ما دفع الصانع البريطاني لإعادة ترتيب أوراقه وإعادة هيكلة خطوطه الإنتاجية للتركيز على الجيل القادم من السيارات الرياضية والدفع الرباعي.

أزمات تقنية متتالية وتحديات في بداية المشوار

واجهت أرتورا عثرات عديدة منذ اللحظات الأولى لإطلاقها بالتزامن مع فترة جائحة كورونا، حيث تسببت المشاكل البرمجية والكهربائية المتكررة في تأخير عمليات التسليم للعملاء وتراجع القيمة السوقية للمركبة. 

وأجبرت هذه العيوب الفنية المصنع البريطاني في عام 2022 على بيع سيارات خاصة ومقتنيات تقدر قيمتها بـ 120 مليون دولار لتوفير السيولة المالية اللازمة لإصلاح المشاكل الفنية وتأمين خطوط الإمداد. 

كما تشير تقارير الوكلاء إلى أن السيارة عانت من ضعف جاذبية التصميم مقارنة بالطرازات السابقة مثل 570S.

مشروع «P34» البديل وارتفاع تكلفة الدخول لعلامة مكلارين

تستعد مكلارين لتقديم طراز جديد بالكامل بديل لأرتورا يحمل الاسم الكودي «P34»، والمقرر الكشف عنه في عام 2027 قبل بدء المبيعات الرسمية. 

وتشير التقارير إلى أن الطراز القادم سيعتمد على محرك هجين مكون من 6 أسطوانات بقوة تتجاوز 800 حصان، مع رفع السعر المبدئي لتبدأ السيارة من حوالي 313 ألف دولار، مقارنة بـ 253 ألف دولار لطراز أرتورا الحالي. 

تعكس هذه الزيادة البالغة 60 ألف دولار توجه الشركة نحو الفئات الفاخرة المرتفعة الهامش الربحي، بالتزامن مع استعدادها لإطلاق أول سيارة رياضية متعدة الاستخدامات SUV في تاريخ العلامة.

مكلارين 2028
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