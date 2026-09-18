باكستان.. مقتل 6 إرهابيين حاولوا دخول مقر قيادة الشرطة بـ كوهات

أفاد قائد شرطة إقليم خيبر بباكستان بمقتل 6 إرهابيين حاولوا دخول مقر قيادة الشرطة بكوهات تزامنا مع التفجير الانتحاري.



وشهدت منطقة كوهات شمال غربي باكستان تفجيرات عنيفة أثناء صلاة الجمعة في مسجد بالقرب من مخفر الشرطة.

وحسب ما أفاد مسؤولون باكستانيين؛ وقع الانفجار في مسجد يقع بالقرب من مخفر الشرطة القديم في منطقة كوهات، على بُعد نحو 60 كيلومترًا جنوب غربي بيشاور، عاصمة إقليم خيبر بختونخوا.

وقال رئيس شرطة الإقليم ذو الفقار حامد إن ما لا يقل عن 17 شخصًا، بينهم خمسة من أفراد الشرطة و11 مدنيًا، قُتلوا في التفجير الانتحاري الذي وقع في مخفر شرطة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا أثناء صلاة الجمعة.

كما تسبب الانفجار في إصابة أكثر من 40 آخرين .