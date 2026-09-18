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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وقف فوق السيارة.. سائق توك توك يعتدي على مسن وأسرته | شاهد

سائق توك توك يعتدي على مسن وأسرته بسبب السير عكس الاتجاه
سائق توك توك يعتدي على مسن وأسرته بسبب السير عكس الاتجاه
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مشادة بين سائق توك توك ورجل مسن كان برفقة أسرته داخل سيارته، وسط حالة من التوتر ومحاولات من المارة للتدخل وتهدئة الموقف.

وأظهر الفيديو المتداول الشاب وهو يعتلي سيارة الرجل المسن، في محاولة للاعتداء عليها والتسبب في تلفيات بها، بينما حاول عدد من المتواجدين في المكان تهدئته وإبعاده عن السيارة وفتح الطريق.

كما ظهرت أسرة الرجل المسن داخل السيارة خلال الواقعة، فيما ناشدت إحدى أفراد الأسرة المتواجدين التدخل لإنهاء المشادة، قائلة: «يا جماعة الحقونا من البلطجة دي».

وأثار الفيديو المتداول تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بالتحقق من ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما ظهر في المقطع.

وجارٍ فحص الفيديو المتداول للوقوف على حقيقة الواقعة، وتحديد مكان وتوقيت حدوثها، وملابسات المشادة بين سائق التوكتوك والرجل المسن، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت المخالفات.

مشادة بين سائق توكتوك ورجل مسن سائق توكتوك ورجل مسن رجل مسن واقعه رجل مسن و سائق توكتوك سائق توكتوك

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