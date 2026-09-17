إصابة 5 أشخاص فى انقلاب توك توك بجوار كوبرى حلاوة بقنا

أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب توك توك بالقرب من كوبرى حلاوة بمركز دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب توك توك بالقرب من كوبري حلاوة بنطاق مركز دشنا.

بالانتقال والفحص تبين إصابة ٥ أشخلص يستقلون التوكتوك، بعضهم يعانى إصابات شديدة، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دشنا المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.