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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كل خميس وجمعة.. إطلاق ليالي قنا الثقافيةلتقديم عروض فنية ومسرحية بكورنيش النيل

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بإعداد خطة لإقامة برنامج "ليالي قنا الثقافية" على كورنيش النيل بمدينة قنا، والذي يهدف لتقديم أنشطة فنية وثقافية متنوعة تساهم في إثراء الحياة العامة بالمحافظة وتحويل الكورنيش إلى متنفس ثقافي وترفيهي.

وأكد محافظ قنا، ضرورة تضافر جهود كافة الجهات المعنية لضمان خروج الفعاليات بالشكل اللائق الذي يعكس الهوية الحضارية والثقافية لمحافظة قنا، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور للاستمتاع بالفقرات الفنية والموسيقى والعروض المسرحية التي تعزز الروابط المجتمعية، بشكل مجاني.

ومن جانبها، أوضحت جيهان محمد رمزي، مدير عام فرع ثقافة قنا، أنه تم إعداد برنامج متكامل وشامل لفعاليات ليالي قنا الثقافية يتضمن عروضاً فنية ومسرحية ولقاءات إبداعية تتناسب مع تطلعات أبناء المحافظة وتلبي احتياجاتهم الثقافية.

وأشار رمزي، إلى أن الفعاليات ستكون كل خميس وجمعة من كل أسبوع في تمام السابعة مساء، والتي تنطلق بعرض فني لفرقة الفنون الشعبية أطفال، وغدا الجمعة عرض فني لفرقة باندا "جمعية أنا مصري".

وتضمن جدول الفعاليات: 
24 سبتمبر: عرض فنى لفرقة الموسيقى العربية.
25 سبتمبر: عرض فنى لفرقة الفنون الشعبية لقصر ثقافة قنا
1 أكتوبر: عرض لفرقة كورال الأطفال"جمعية أنا مصري".
2 أكتوبر: مسرح عرائس لفرقة أناكوندا
8 أكتوبر: عرض موسيقى تخت شرقي لفرقة قصر ثقافة قنا
9 أكتوبر: عرض فني لفرقة الفنون الشعبية "عرض تنورة".
 

قنا ليالي قنا الثقافية أنشطة فنية كورنيش النيل أخبار قنا

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