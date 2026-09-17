انضباط كامل في حركة الركاب بمجمع المواقف الجديد في قنا

أكد محمد حسن، مدير مشروع المواقف بمحافظة قنا، أن أعمال التشغيل بمجمع المواقف الجديد تسير بشكل منضبط، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تتعامل مع كثافات الركاب والمواطنين بصورة مميزة وسلسة.

وقال حسن إن المجمع شهد وصول 26 أتوبيسًا في الفترة من الساعة 5:30 صباحًا وحتى الساعة 7:30 صباحًا، إلا أنه تم التعامل مع جميع الأعداد القادمة ونقل المواطنين والركاب فورًا إلى داخل مدينة قنا الأم، وسط توافر كامل لسيارات السيرفيس والتاكسي بالإضافة إلى الدفع بـ 2 ميني باص، دون حدوث أي تكدسات.

وشدد مدير مشروع المواقف على استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة لتذليل أي عقبات، وتوفير الأعداد الكافية من وسائل المواصلات بجميع الخطوط، تنفيذاً لتوجيهات محافظ قنا، بتقديم أعلى مستويات الخدمة والتيسير على جميع المواطنين والمسافرين.

من جانبه، شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية والرقابة الدورية لسير العمل بمجمع مواقف قنا الجديد بمدينة قنا الجديدة، وتسهيل حركة التنقل من وإلى محافظة قنا.

وقال محافظ قنا إن تشغيل المجمع هدفه تخفيف الازدحام والتكدس المروري عن قلب مدينة قنا الأم، وتوفير منظومة نقل حضارية ومتكاملة تليق بأبناء المحافظة.

