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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحصين 183 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالدقهلية

حمله للتحصين
حمله للتحصين
همت الحسينى

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن تحصين أكثر من 183 ألف رأس ماشية خلال الحملة القومية الثانية للعام الحالي ضد مرضي الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، وأوضح أن الحملة تشمل جميع القرى والمراكز وأسواق الماشية، بالإضافة إلى الكمائن الحدودية والتجمعات الريفية والعزب والكفور في جميع أنحاء المحافظة.

واشاد المحافظ بجهود جميع الأجهزة التنفيذية في تقديم الدعم اللازم لإنجاح الحملات بمراكز ومدن المحافظة، وتوعية مربي الماشية بأهمية التحصين الدوري للحفاظ على صحة الحيوان والثروة الحيوانية، وأضاف أن الدولة تعمل وفق استراتيجية متكاملة للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر من خلال توفير جميع اللقاحات المطلوبة، وتكثيف حملات التحصين ضد الأمراض والفيروسات.

و أوضح الدكتور أحمد السباعي، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أن إجمالي ما تم تحصينه منذ انطلاق الحملة بلغ 183781 رأس، وتستهدف الحملة تحصين الأبقار والجاموس بجميع المراكز والقرى، إضافة إلى الأسواق والكمائن الحدودية، كما تقوم المديرية بمراقبة وتطهير أسواق الماشية بالتنسيق مع الإدارات والوحدات المحلية، وتنشر لجان الإرشاد البيطري الوعي بين المواطنين حول مخاطر الأمراض الوبائية وسبل الوقاية، وناشد المربين وأصحاب المزارع بضرورة الاستجابة لحملات التحصين حفاظًا على استدامة الإنتاج الحيواني والصحة العامة.

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