وزير الخارجية يبحث مع نائب وزير الخارجية الفيتنامي تعزيز العلاقات في إطار الشراكة الشاملة

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس 17 سبتمبر، لي آن توان، نائب وزير الخارجية الفيتنامي، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفيتنام،

في ضوء استضافة القاهرة للدورة الحادية عشر من المشاورات السياسية بين مصر وفيتنام.

وأشاد الوزير “عبدالعاطي” بما تشهده العلاقات “المصرية-الفيتنامية” من تطوّر ملحوظ في ضوء الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الشاملة في عام 2025، مُعربًا عن التطلّع إلى استضافة القاهرة الدورة السادسة للجنة الحكومية المشتركة، فضلاً عن عقد الدورة الثالثة للجنة الفرعية المشتركة للتعاون الصناعي والتجاري في فيتنام.