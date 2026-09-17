قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء
وزير الكهرباء يناقش مع سفيرة فنلندا الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة
البرلمان العربي يرحب بدعوة مفوض الأمم المتحدة لتوثيق جرائم الاحتلال في غزة
وزير الخارجية يبحث مع نائب وزير الخارجية الفيتنامي تعزيز العلاقات في إطار الشراكة الشاملة
مستوطنون يقتحمون المسجد الإبراهيمي في الخليل بالتزامن مع الأعياد اليهودية
رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا حول جهود وزارة البترول في دعم وتنمية صعيد مصر
في واقعتين منفصلتين.. السجن المُشدّد 12 سنة لسائق توك توك تحرّش بطالبة جامعية وربة منزل بسوهاج
بعد اتهامه بالاستيلاء على 160 مليون جنيه.. ضبط مستريح تونا الجبل بالمنيا في الإسكندرية
شريف فتحي يبحث مع وزير السياحة القبرصي تعزيز التعاون ودفع الحركة السياحية إلى مصر
زوجة سامح حسين تطلب الدعاء له في أزمته الصحية
الجو نار انهارده .. تحذير من طقس اليوم والمنخفض «الهندي» يُلطّف الأجواء غدًا
بعد منع حزب «يابلوكو» من خوض الانتخابات البرلمانية.. انتخابات روسيا بلا معارضة حقيقية |تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لينا دونهام تستقبل طفلتها الأولى عن طريق أم بديلة بعد سنوات من رحلة معقدة

الممثلة والكاتبة الأمريكية لينا دونهام
الممثلة والكاتبة الأمريكية لينا دونهام
أوركيد سامي

دخلت الممثلة والكاتبة الأمريكية لينا دونهام مرحلة جديدة في حياتها، بعدما أعلنت استقبال طفلتها الأولى برفقة زوجها الموسيقي لويس فيلبر، من خلال الاستعانة بأم بديلة، بعد نحو خمس سنوات من زواجهما.

وكشفت دونهام عن تفاصيل هذه التجربة للمرة الأولى في مقال  في 16 سبتمبر، تحدثت خلاله عن الساعات التي سبقت لقاءها بطفلتها، وعن المشاعر التي انتابتها لحظة رؤيتها للمرة الأولى، بعد سنوات من التساؤلات والتحديات المرتبطة بتكوين أسرة.

لحظات الانتظار قبل اللقاء الأول

استعادت نجمة مسلسل Girls في مقالها تفاصيل اليوم الذي وصلت فيه طفلتها إلى العالم، مشيرة إلى أن موعد الولادة تأخر 13 يوماً، في فترة تزامنت، بحسب وصفها، مع كسوف شمسي وزخة شهب.

وخلال تلك الساعات، كانت دونهام تجلس في غرفة المستشفى وتنتظر اللحظة التي ستلتقي فيها بالطفلة التي طالما حلمت بأن تصبح جزءاً من حياتها. وبينما كانت تنتظر، بدا لها أن الوقت يحمل الكثير من المشاعر المتناقضة بين الترقب والقلق والسعادة.

وعندما رأت ابنتها للمرة الأولى، ركزت دونهام على تفاصيل وجهها وحركاتها الأولى، متوقفة عند عينيها الواسعتين وكيف بدأت تتفاعل مع الضوء والظل من حولها.

وكتبت أنها تحدثت إلى طفلتها فور رؤيتها، وعرفتها بنفسها، في لحظة غمرتها فيها مشاعر الفرح بعد فترة طويلة من الانتظار. ووصفت حديثها الأول مع ابنتها بأنه جعلها تشعر بالخجل والدوار من شدة السعادة، مؤكدة أن تلك اللحظة ستظل راسخة في ذاكرتها.

رحلة طويلة مع الخصوبة

ويأتي إعلان دونهام عن استقبال طفلتها بعد سنوات من حديثها علناً عن تجربتها مع الخصوبة والصحة الإنجابية.

ففي عام 2017، خضعت دونهام لعملية استئصال الرحم نتيجة معاناتها مع الانتباذ البطاني الرحمي، وهي التجربة التي تحدثت عنها في مناسبات مختلفة، وكشفت عن تأثيرها النفسي والعاطفي عليها.

وأوضحت دونهام في وقت سابق أن قرار استئصال الرحم لم يكن تجربة ذات مشاعر أحادية، بل حمل بالنسبة إليها مزيجاً من الحزن والارتياح، في ظل السنوات التي قضتها وهي تتعامل مع الألم والمضاعفات المرتبطة بالانتباذ البطاني الرحمي.

ورغم عدم قدرتها على الحمل بالطريقة التقليدية بعد استئصال الرحم، لم تغلق دونهام الباب أمام فكرة تكوين عائلة، بل تحدثت عن إمكانية البحث عن طرق أخرى لتحقيق ذلك.

الحفاظ على تفاصيل الرحلة بعيداً عن الأضواء

وأشارت دونهام إلى أنها وزوجها لويس فيلبر كانا يعملان على توسيع عائلتهما من خلال طرق مختلفة، لكنها حرصت خلال تلك الفترة على إبقاء تفاصيل الرحلة بعيدة عن الإعلام والجمهور.

ويبدو أن هذا القرار جاء رغبة منها في حماية تجربة شديدة الخصوصية، خصوصاً في ظل ارتباط موضوع الخصوبة لديها بتجربة شخصية وصحية تحدثت عنها علناً في السنوات الماضية.

وبعد سنوات من الزواج، تحولت هذه الرحلة أخيراً إلى واقع مع وصول طفلتهما الأولى، لتشارك دونهام جمهورها جانباً من التجربة التي احتفظت بتفاصيلها بعيداً عن الأضواء.

بداية فصل جديد

ويشكل وصول الطفلة بداية فصل جديد في حياة دونهام وفيلبر، اللذين تزوجا قبل نحو خمس سنوات. وبينما اختارت دونهام الكشف عن تفاصيل محدودة من رحلة استقبال ابنتهما، ركزت في حديثها على الجانب العاطفي للحظة التي التقت فيها بطفلتها للمرة الأولى.

وتأتي هذه الخطوة بعد مسيرة طويلة لدونهام في السينما والتلفزيون والكتابة، اشتهرت خلالها بصراحتها في الحديث عن جوانب شخصية من حياتها، بما في ذلك تجربتها مع المرض والعمليات الجراحية والعلاقات والخصوبة.

ومع إعلانها استقبال طفلتها، شاركت دونهام للمرة الأولى قصة مختلفة تماماً، عنوانها الانتظار ثم اللقاء، بعدما تحولت أمنية تكوين أسرة إلى واقع تعيشه اليوم برفقة زوجها وابنتهما.

الممثلة والكاتبة الأمريكية لينا دونهام اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوير2026

3 أيام مرتقبة.. موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026

الذهب

أسعار الذهب الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. كم وصل عيار 21 والجنيه؟

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

الدولار

سعر الدولار اليوم بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.. آخر تحديث بالبنوك

الطقس

تقلبات جوية وشائعات على السوشيال ميديا.. هل تتوقف الدراسة؟

احد الضحايا

بينهم أب وأبناؤه الأربعة.. صورة أحد ضحايا الصعق الكهربائي داخل مصنع مخللات بالأقصر

ياسر إبراهيم ومحمد هانى

رفض تغيير موقفه.. الأهلي يجمد مفاوضات التجديد مع هاني وياسر إبراهيم

الفيدرالي الأمريكي

المؤشر تجاوز 100 نقطة.. قفزة في الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

ترشيحاتنا

شبيهة سماح انور

عبث.. محمد علي رزق يعلق بسخرية على شبيهة سماح أنور

الممثلة والكاتبة الأمريكية لينا دونهام

لينا دونهام تستقبل طفلتها الأولى عن طريق أم بديلة بعد سنوات من رحلة معقدة

بوستر الفيلم

فيلم المغامرات والرسوم المتحركة TAD AND THE MAGIC LAMP في دور العرض المصرية

بالصور

احذروا الساعات المقبلة.. أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري

اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس

أزمة صحية مفاجئة تصيب سامح حسين.. خضع لجراحة ويتلقى الرعاية بالعناية المركزة

سامح حسين
سامح حسين
سامح حسين

موعد آذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 سبتمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقة عمل التونة القطع في المنزل

طريقة عمل التونة القطع فى المنزل.
طريقة عمل التونة القطع فى المنزل.
طريقة عمل التونة القطع فى المنزل.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد