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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فيلم المغامرات والرسوم المتحركة TAD AND THE MAGIC LAMP في دور العرض المصرية

بوستر الفيلم
بوستر الفيلم
أحمد البهى

ينطلق فيلم TAD AND THE MAGIC LAMP، أحدث أجزاء سلسلة TAD STONES المحبوبة عالميًا، في دور العرض المصرية يوم 17 سبتمبر. 

وتدور أحداث الفيلم حول أولي، ابنة تاد المغامرة البالغة من العمر عامين، والتي جعلت منه أبًا شديد الحماية، بينما تشعر والدتها بالتهميش، ذات يوم تكتشف العائلة مصباحًا سحريًا مخبأً داخل قصر باكنغهام، تتمنى الأم العودة بالزمن إلى بايتيتي في بيرو عام 1502. وعلى تاد وسارة وفريقهم اللحاق بالأم إلى الماضي قبل أن يتغير التاريخ إلى الأبد. وتأخذهم رحلتهم عبر المحيط الأطلسي من بيرو إلى اليونان، ثم إلى أعماق الشرق الأوسط، وصولًا إلى كهف علي بابا والأربعين لصًا، في مغامرة عالمية مشوقة تناسب الجمهور من مختلف الأعمار.


الفيلم من إخراج إنريكي غاتو، المخرج الحائز على عدة جوائز وصاحب سلسلة TAD STONES، ومن تأليف جوسيب غاتيل ومانويل بوركي، كاتبي السيناريو المعروفين بأعمال TAD THE LOST EXPLORER AND THE EMERALD TABLET وIT’S FOR YOUR OWN GOOD.

ويضم الفيلم مجموعة مميزة من مؤدي الأصوات، من بينهم تريفور وايت (مسلسل HBO’S INDUSTRY وDOWNTON ABBEY)، وجوزيف بالديراما (F1: THE MOVIE)، وأليكس كيلي (ENOLA HOLMES)، وبيبا بينيت-وارنر (GANGS OF LONDON)، إلى جانب زاقي إسماعيل، وديفيد مينكين، ولاريسا موراي، ورامون تيكارام، وراسموس هارديكر، وإيرين أوستن، وجوني فيوري، وروبرتو دافيدي، ومازون كازروني، وفيليبا ألكسندر، وكريسبين ريدمان.

ويُعد الفيلم واحدًا من أنجح سلاسل الرسوم المتحركة الإسبانية، وهو الآن الجزء الرابع من السلسلة الذي يصل إلى الشاشة الكبيرة، يصل TAD AND THE MAGIC LAMP إلى دور العرض المصرية ابتداءً من 17 سبتمبر.

TAD AND THE MAGIC LAMP فيلم TAD AND THE MAGIC LAMP إنريكي غاتو

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