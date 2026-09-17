استئناف عرض مسرحية غرام في الكرنك

يستأنف اليوم، العرض المسرحي غرام في الكرنك، عروضه، وذلك بتد فترة من التوقف استمرت لعدة اسابيع.







"غرام في الكرنك"* رؤية وإخراج الفنان تامر عبدالمنعم، إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بقيادة الفنان وليد طه، ومدير الإنتاج أ. أمل حبيب. بطولة راقصي وراقصات فرقة رضا للفنون الشعبية بقيادة الفنانة إيناس عبدالعزيز.



الرؤية الموسيقية: المايسترو محمود صادق، الديكور: محمد جابر، الإضاءة: عز حلمي، الملابس: هبة جودة، الماكياج: إسلام عباس، مونتير وفيديو مابينج: عبدالرحمن غريب، هيئة الاخراج: هالة الصباح، محمد الهادي، هشام ابراهيم، مساعدي الإخراج: محمد عمر، أحمد مصطفى، مخرج منفذ: أحمد شعراوي.