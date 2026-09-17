وزيرة الخارجية اليمنية تحذر من استغلال الحوثيين رسائل التطمين لكسب الوقت

حذرت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة من محاولات جماعة الحوثي استخدام ما وصفته بـ«رسائل التطمين المضللة» غطاءً لكسب الوقت وتعزيز قدراتها العسكرية، استعدادًا لجولات جديدة من الهجمات داخل اليمن وخارجه.

وقالت أفراح الزوبة إن الحوثيين يسعون إلى تكريس سيطرتهم على مناطق الساحل الغربي وباب المندب كأمر واقع، واستخدام هذه المناطق للضغط على دول المنطقة وتهديد حركة التجارة العالمية، بما يخدم، بحسب قولها، «الأجندة الإيرانية».

وأكدت وزيرة الخارجية اليمنية أن هذه الرسائل «لن تنطلي على المجتمع الدولي»، ولن تغير من طبيعة الجماعة أو تمحو سجلها في الاعتداءات، داعية إلى التعامل مع تحركاتها على أساس ما وصفته بـ«الوقائع والممارسات على الأرض».