يوم في قريتنا يصل مركز شبين الكوم.. تطوير قرى المنوفية

شهدت قريتي البتانون وميت موسى التابعتان لمركز شبين الكوم تطويراً لعدد من الخدمات تحت اشرف مبادرة يوم في قريتنا، والتي اطلقها اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية لتطوير الخدمات في قرى المحافظة

وشهدت تنفيذ عدد من الأعمال الخدمية والتطويرية في مختلف القطاعات، داخل مبادرة يوم في قريتنا، وشملت 10 معدات متنوعة، شملت 4 سيارات حمولة 20 طن، وبرج كهرباء، وسيارة رش مياه، وجريدر، ولودر، بالإضافة إلى سيارتين حمولة 4 طن، وذلك لتنفيذ أكبر قدر ممكن من الأعمال خلال فعاليات اليوم.

وأسفرت أعمال الحملة عن رفع نحو 80 طن من نواتج التطهير والهدم من المداخل الرئيسية للقرية والتجمعات الواقعة على طريق شبين الكوم – طنطا بنطاق القرية، إلى جانب تنفيذ أعمال تسوية وتمهيد للطرق والشوارع الرئيسية، بما يسهم في تحسين مستوى الطرق وتيسير حركة المواطنين والمركبات.

كما تضمنت الأعمال قص وتهذيب الأشجار التي تعوق الرؤية بالمدخل الرئيسي للقرية، فضلًا عن تجديد وزراعة الأحواض بالمدخل الغربي للقرية، بما يعزز المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة.

وفي قطاع الإنارة، تم تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بشوارع القرية، حيث جرى تركيب 12 لمبة وكشاف جديد، مع استمرار أعمال صيانة الإنارة واستكمال تركيب الكشافات اللازمة غدًا، لضمان تحسين مستوى الإضاءة بالشوارع والطرق الرئيسية.

كما شملت فعاليات المبادرة المرور على الوحدة الصحية بقرية ميت موسى للوقوف ميدانيًا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ورصد أي ملاحظات والعمل على تلافيها، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي القرية.

وفي إطار الحفاظ على البيئة والصحة العامة، تم تنفيذ أعمال رش للترع والمصارف بالقرية بالمبيدات اللازمة، من خلال وحدة الملاريا بشبين الكوم، للحد من انتشار الحشرات والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

كما تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات المتحركة وتوسعة الشوارع الرئيسية بالقرية، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والمركبات، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.

وفي سياق متصل، حرصت الأجهزة التنفيذية على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، والعمل على بحثها تمهيدًا لعرضها ودراسة سبل التعامل معها وإيجاد الحلول المناسبة لها، في إطار القانون والإمكانات المتاحة.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار المتابعة الميدانية لكافة الأعمال لضمان تحقيق المستهدفات وتعظيم الاستفادة من المبادرة، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطنين، مشيراً إلى أن مبادرة «يوم في قريتنا» تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التنموية التي تستهدف الوصول إلى جميع قرى المركز، والتواصل المباشر مع المواطنين، ورصد احتياجاتهم على الطبيعة، والعمل على تنفيذ حلول عاجلة ومستدامة بالتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية.