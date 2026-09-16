إخلاء 3 عقارات وإزالة 37 تعديا بالمنوفية خلال حملة مكبرة

قاد سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم، رافقه الشافعى ورضا بلح نواب الحى بحملة مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وبمشاركة قوة أمنية

وشهدت الحملة تنفيذ عدد من الإجراءات الحاسمة منها إخلاء 3 عقارات تمثل خطرًا داهمًا على المواطنين، والبدء في تنفيذ عدد من الإزالات منها إزالة 37 حالة تعدٍ على الطريق العام شملت تندات وسلالم ومخالفات إشغال، وايضا غلق 7 محلات ومنشآت غير مرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد رئيس حي غرب شبين الكوم استمرار الحملات المكبرة والتعامل الفوري مع جميع صور التعديات والمخالفات، حفاظًا على سلامة المواطنين، ورفع مستوى الانضباط بالشوارع، والتأكيد على عدم السماح بأي مخالفات تعوق حركة المواطنين أو تهدد سلامتهم.