تكليف جديد بجامعة المنوفية.. حسام النعماني منسقًا لوحدة العلاقات الدولية

أصدر الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، قرارًا بتكليف الدكتور حسام عبد الحكيم النعماني رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب بالجامعة، بالعمل منسقًا لوحدة العلاقات الدولية بجامعة المنوفية، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور القرار وحتى 31 يوليو 2027، في إطار دعم منظومة العلاقات الدولية وتعزيز أوجه التعاون والتواصل مع المؤسسات والجامعات والجهات العلمية الدولية.

ويأتي القرار في ضوء حرص جامعة المنوفية على تطوير منظومة العلاقات الدولية، وتوسيع مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي، ودعم مشاركة الجامعة في المحافل والبرامج والمشروعات الدولية، بما يعزز حضورها على الساحة الأكاديمية العالمية.

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد أن جامعة المنوفية تضع تعزيز العلاقات الدولية في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى توسيع شبكة شراكاتها مع الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية الدولية، بما يتيح فرصًا أكبر للتعاون وتبادل الخبرات، ويدعم الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، ويسهم في تحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية والارتقاء بمكانتها العلمية والأكاديمية.

ووجّه رئيس الجامعة التهنئة للدكتور حسام النعماني بمناسبة صدور القرار، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة، وأن يواصل عطاءه المتميز بما يسهم في تطوير أداء وحدة العلاقات الدولية وتعزيز الشراكات والتعاون الدولي لجامعة المنوفية.