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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الفيوم: تمكين الكفاءات الشابة وتأهيل صف ثانٍ من القيادات لمواصلة مسيرة العمل بكفاءة

محافظ الفيوم: تمكين الكفاءات الشابة وتأهيل صف ثانٍ من القيادات لمواصلة مسيرة العمل بكفاءة
محافظ الفيوم: تمكين الكفاءات الشابة وتأهيل صف ثانٍ من القيادات لمواصلة مسيرة العمل بكفاءة
أ ش أ

أكد محافظ الفيوم الدكتور محمد هاني غنيم أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الكفاءات الشابة والقيادات الواعدة، ومنحهم الفرصة للتطوير، بما يضمن وجود صف ثانٍ مؤهل وقادر على مواصلة العمل بكفاءة واقتدار.

جاء ذلك خلال حضور المحافظ، اليوم الأربعاء، الجلسة الافتتاحية للبرنامج التدريبي المخصص لقيادات الصف الثاني، الذين تقدموا لمسابقة شغل الوظائف القيادية المحلية "نائب رئيس مدينة، ورئيس وحدة محلية قروية"، التي أُعلن عنها خلال أبريل الماضي، واجتازوا الاختبارات الإلكترونية والمقابلات الشخصية، في إطار حرص المحافظة على تطوير العنصر البشري، ورفع كفاءة الكوادر الإدارية المحلية، وإعداد جيل جديد من القيادات القادرة على تحمل المسؤولية ودعم مسيرة العمل التنفيذي.

وأعرب المحافظ عن سعادته بلقاء المشاركين في البرنامج التدريبي لقيادات الصف الثاني، من المتقدمين لشغل وظائف "نائب رئيس مدينة، ورئيس وحدة محلية قروية"، الذين انطبقت عليهم الشروط المعلنة، واجتازوا الاختبارات الإلكترونية التي شملت محاور المعلومات العامة، ومهارات اللغة العربية، والسمات الشخصية والقيادية، وتشريعات وقوانين الإدارة المحلية والتنمية الإدارية، بجانب اجتياز المقابلة الشخصية، مؤكدا أن البرنامج يمثل خطوة مهمة لإعداد كوادر قيادية جديدة قادرة على تحمل المسؤولية والارتقاء بالأداء التنفيذي.

وأوضح أن البرنامج يُعد مرحلة مهمة في تقييم المتقدمين للوظائف القيادية المحلية، ويستهدف قياس قدراتهم ومهاراتهم إلى جانب صقل خبراتهم، مشيراً أن المسابقة تقدم لها 423 شخصا من العاملين بالمحليات وبعض المديريات والجهات التابعة للمحافظة، ووزرة العدل، وجامعة الفيوم، ووصل إلى المرحلة الحالية 46 متقدما.

وتابع أن المحافظة تستهدف من خلال هذه البرامج إعداد صف ثانٍ من القيادات القادرة على مواصلة مسيرة العمل التنفيذي وتحمل المسؤولية مستقبلاً، مؤكدا أن الاستثمار في الإنسان يمثل أساس التطوير والتنمية، وأن المرحلة المقبلة تتطلب إثبات الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية، وتقديم رؤى وأفكار جديدة، وترجمة ما يكتسبونه من معارف ومهارات إلى أداء فعلي ونتائج ملموسة يشعر بها المواطن.

محافظ الفيوم الدكتور محمد هاني غنيم تمكين الكفاءات الشابة والقيادات الواعدة الجلسة الافتتاحية للبرنامج التدريبي المخصص لقيادات الصف الثاني مسابقة شغل الوظائف القيادية المحلية

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