بسبب درجات الحرارة.. إصابة طالب بالابتدائى بأحد مدارس الدقهلية بهبوط واغماء

تعرض طالب بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة علي بن ابي طالب ببلقاس بمحافظة الدقهلية لاغماء وانخفاض بضغط الدم اثر ارتفاع درجات الحرارة وعدم تواجد مرواح وتهوية جيدة داخل الفصل

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة بلقاس بإصابة "محمود احمد محمود 9 أعوام ، بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة علي ابن ابي بفقدان للوعي وانخفاض في ضغط الدم.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس الى المستشفى وبسؤال مرافقيه أكدوا تعرض الطالب لاغماء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود تهوية جيدة داخل الفصل.

و تبين إصابة الطالب باغماء وانخفاض بالضغط وتم وضعه تحت الملاحظة الطبية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة.