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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية: تحرير 102 مخالفة تموينية بالمخابز والأسواق ومنافذ التموين

حملات تمونية
حملات تمونية
همت الحسينى

شدد اللواء طارق مرزوق  محافظ الدقهلية على استمرار الحملات التموينية اليومية والمفاجئة بجميع مراكز المحافظة، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو منظومة الدعم، وأن الرقابة مستمرة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

وانطلقت حملات تموينية على مستوى المحافظة، بقيادة ميدانية من المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، لمتابعة المخابز والأسواق والأنشطة التموينية والبترولية، وبمتابعة ياسر السعودي وكيل المديرية، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، وبمشاركة فرق الرقابة التموينية بالمديرية والإدارات التابعة لها.

في قطاع المخابز، تم تحرير 47 مخالفة، كان من أبرزها مخالفات نقص الأوزان، حيث تم رصد 16 مخالفة لنقص الوزن أقل من 10 جرام، إلى جانب 6 مخالفات تصرف في الدقيق، فضلًا عن مخالفات الغلق بدون إذن والسجلات وقوائم البيانات ونظافة أدوات العجين والمواصفات وبون الصرف.

وفي قطاع الأسواق العامة، شهدت 31 مخالفة، تصدرتها 19 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب مخالفات تتعلق بالشهادات الصحية، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وغيرها من المخالفات.

وفي قطاع تجار التموين، تم تحرير 24 مخالفة، من بينها 11 مخالفة للغلق في مواعيد العمل الرسمية، 9 مخالفات لعدم وجود قائمة، إلى جانب مخالفات عدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم وجود سجل، والتصرف في سلع تموينية.

الدقهلية محافظه تموين

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