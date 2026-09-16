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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في ذكرى انتصار الإرادة المصرية الـ70.. أسامة ربيع يحتفي بمرشدي قناة السويس ويكرم أصحاب الكفاءات

الاحتفالية
الاحتفالية
الإسماعيلية انجي هيبة

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أمس الثلاثاء، احتفالية عيد المرشدين بذكرى انتصار الإرادة المصرية ال٧٠،  بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، والفريق أحمد خالد نائب رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ومجموعة من مرشدي قناة السويس، وذلك بنادي الشاطئ بالإسماعيلية.

وتأتي الاحتفالية بهدف تخليد ملحمة انتصار الإرادة المصرية على مؤامرة انسحاب المرشدين الأجانب إبان قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس.

وفي كلمته، قدم الفريق أسامة ربيع الشكر لمرشدي القناة، ناقلًا لهم تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واهتمامه البالغ بمتابعة جهودهم المُخلصة، مُثمنًا دورهم الهام كصمام أمان وحجر الزاوية الذي يرتكز عليه العمل بقناة السويس كشريان حيوي للتجارة العالمية.

وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس قادرة بفضل رجالها على تخطي الصعاب والأزمات المُختلفة، لافتًا في هذا الصدد إلى أن معدلات الملاحة بالقناة تشهد تحسنًا خلال الآونة الأخيرة في ظل عودة سفن الحاويات العملاقة.

عقب ذلك ألقي الربان عبد الحميد السجيني كبير مرشدين ممتاز كلمة قدم خلالها الشكر للفريق أسامة ربيع على دعمه للمرشدين، وحرصه على إحياء هذه السُنة التي تخلد ملحمة مصرية للمرشدين المصريين وتعبر عن الامتنان والتقدير للتضحيات المبذولة للحفاظ على القناة شريانًا حيويًا للملاحة العالمية.

وفي الختام، كرّم الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة مجموعة من المرشدين من أصحاب الكفاءات ومسيرة من العطاء المتميز في خدمة حركة الملاحة في قناة السويس، حيث شمل التكريم أسرة الربان الراحل/ محمد عبد اللطيف البحار أحد العلامات المضيئة في تاريخ الإرشاد بقناة السويس، وأسرة الربان الراحل علي العباسي كبير المرشدين وأحد القامات المشهود لها بالكفاءة والخلق الحسن، بالإضافة إلى تكريم الربان محمد وائل جنينة كبير مرشدين أول، والربان محمد مكرم على كبير مرشدين ممتاز، والربان حازم غيث كبير مرشدين، والربان / أحمد عبد السلام مرشد ممتاز.

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