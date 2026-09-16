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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

على غرار الناتو.. المفوضية الأوروبية تقترح إنشاء مجلس الأمن أوروبي

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية
محمود نوفل

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأربعاء إنشاء مجلس أمن أوروبي يضم الاتحاد الأوروبي وكندا والنرويج والمملكة المتحدة.

وبحسب تقاريرإعلامية ؛ فقد قالت رئيسة المفوضية الأوروبية :نريد أن يكون الاتحاد الأوروبي أكثر تفاعلاً في حالة حدوث أزمة ونقترح في هذا الإطار وفق"بروتوكول الأمن الطارئ"، على غرار المادة 4 الخاصة بحلف شمال الأطلسي، إنشاء مجلس أمن أوروبي لمواجهة تلك المخاطر .

وبيّنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يخطط لتعزيز قدراته الحاسوبية في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل كبير.

كما ذكرت فون دير لاين: نقترح استحداث آلية للاتحاد الأوروبي تماثل المادة الرابعة من ميثاق حلف "الناتو" للتعامل مع التهديدات الأمنية في حالات الطوارئ.

ختمت المسؤولة الأوروبية قائلة :  المفوضية الأوروبية ستقترح استراتيجية أمنية جديدة للاتحاد الأوروبي.

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