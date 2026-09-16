أصالة تجري بروفات على حفلها بدمشق.. صور

انتهت الفنانة أصالة من إجراء بروفات حفلها في دمشق، والذي يحمل اسم «حفل العودة».

ويُعد هذا الحفل الأول الذي تحييه أصالة بعد سنوات من الغياب عن سوريا، ومن المقرر أن تقدم خلاله لأول مرة أغاني ألبومها السوري الجديد.

عودة أصالة لوطنها من جديد

وتأتي عودة أصالة إلى الشام بعد سنوات من الغياب عن وطنها، وفي أعقاب التغيرات السياسية التي شهدتها سوريا وسقوط نظام بشار الأسد، لتستعد الفنانة السورية للقاء جمهورها في حدث وصفته بأنه واحد من أهم الأحداث في حياتها.

وتحمل هذه العودة أهمية خاصة بالنسبة لأصالة، التي ارتبط اسمها على مدار سنوات طويلة بالشام، حيث شهدت سوريا بداياتها الفنية الأولى قبل أن تنطلق في مشوارها الفني وتصبح واحدة من أبرز نجمات الغناء في الوطن العربي.

ويبدو أن أصالة تنظر إلى عودتها المرتقبة باعتبارها أكثر من مجرد عودة فنية إلى المسرح، إذ وصفت اللقاء بأنه “ولادة جديدة”، في إشارة إلى حجم المشاعر التي تحملها تجاه هذه اللحظة، والشوق الذي يسبق لقاءها بأهل بلدها وجمهورها.









