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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ستيلانتس تطرح مركبة غريبة لا تحتاج سائقًا ولا مقصورة

ستيلانتس BOW
ستيلانتس BOW
عزة عاطف

كشفت مجموعة ستيلانتس العالمية، بالتعاون مع شركة «UQI Robotics» الصينية المتخصصة في حلول الروبوتات الذكية، عن نموذجها الاختباري الجديد «BOW» (Box On Wheels)، وهو عبارة عن مركبة شحن كهربائية بالكامل وذاتية القيادة بالكامل مصممة خصيصًا لخدمات التوصيل الحضري في المدن والمناطق المنخفضة الانبعاثات. 

ويأتي هذا الإطلاق، الذي تم ضمن فعاليات معرض «IAA Transportation» في مدينة هانوفر الألمانية، ليعكس رؤية ستيلانتس لتبسيط الخدمات اللوجستية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للنقل المستدام والذكي داخل البيئات العمرانية المعقدة والمناطق الصناعية والطبية والجوية المحكومة.

تصميم وظيفي مفرط للأحياء الذكية والمناطق الصناعية

اعتمد مصممو مركبة BOW فلسفة هندسية وظيفية بحتة، حيث تم الاستغناء تمامًا عن كافة العناصر التقليدية المرتبطة بوجود السائق، مثل كابينة القيادة، والزجاج الأمامي، ولوحة العدادات، والمقاعد. 

ونتيجة لذلك، تبدو المركبة كصندوق شحن ضخم على عجلات، مما يزيد من مساحة التحميل الفعالة مقارنة بأبعادها الخارجية. 

وتستهدف المركبة العمل ضمن المناطق ذات الانبعاثات المنخفضة، والمجمعات المغلقة مثل المصانع، والمستشفيات، والمطارات، حيث يمكنها التنقل بمرونة ودقة لإتمام مهام التوصيل الروتيني دون تدخل بشري، مما يرفع الكفاءة التشغيلية ويقلل التكاليف اللوجستية.

ستيلانتس BOW

تظهر في الصورة المركبة بتصميمها الانسيابي الصندوقي مع الأشرطة المضيئة باللونين الأبيض والبرتقالي التي تحدد مسارها، مما يمنحها مظهرًا مستقبليًا يتماشى مع هويتها الرقمية المتقدمة.

المكونات التكنولوجية وأفق الإنتاج التجاري

رغم أن ستيلانتس لم تكشف عن التفاصيل الفنية الدقيقة المتعلقة بسعة البطارية، أو مدى السير، أو قوة المحركات، إلا أن BOW تعتمد على منصة كهربائية متطورة مدعومة بأنظمة متقدمة للقيادة الذاتية تمنحها القدرة على رصد البيئة المحيطة، وتجنب العوائق، والتفاعل بأمان مع المشاة والمركبات الأخرى. 

وتخطط المجموعة لبدء اختبارات التحقق من الكفاءة والموثوقية في أوروبا أولاً، لضمان مواءمتها مع اللوائح والمعايير التنظيمية الصارمة.

أما فيما يتعلق بالإنتاج التجاري، فقد أكدت ستيلانتس أن BOW ما تزال في مرحلة الدراسة والتقييم، وأن الجدول الزمني لطرحها رسميًا في الأسواق لم يحدد بعد، مما يجعلها خطوة استراتيجية نحو استكشاف آفاق لوجستيات المستقبل واستخدام الروبوتات في التوصيل النهائي.

ستيلانتس BOW سيارات كهربائية 2026 التوصيل ذاتي القيادة ستيلانتس

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