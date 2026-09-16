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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فورد F-150 2027 تحصل على قدرات جديدة غير متوقعة

فورد F-150 موديل 2027
فورد F-150 موديل 2027
عزة عاطف

كشفت شركة فورد الأمريكية عن التحديثات الشاملة لشاحنتها الأكثر مبيعًا F-150 موديل 2027، والتي شملت خيارات ميكانيكية جديدة وتحديثات للتصميم الخارجي، إلى جانب دمج تقنيات مساعدة السائق المتقدمة أثناء قطر الحمولات. 

ورغم التركيز الإعلامي الأخير على الشاحنات الكهربائية للعلامة مثل فادوم EV، تواصل شاحنة F-150 ترسيخ مكانتها كركيزة أساسية في أسطول الصانع الأمريكي، حيث تلقت الفئات الجديدة تحسينات في القوة الاستجابية واستحداث فئات جديدة تلبي تطلعات عملاء الشاحنات الثقيلة.

محرك جديد بسعة 3.0 لتر وعزم دوران مبكر

ألغت فورد محرك الإكوبوست السابق سعة 2.7 لتر والمكون من 6 أسطوانات، واستبدلته بمحرك جديد بسعة 3.0 لتر مكون من 6 أسطوانات أيضًا. 

ورغم أن أرقام القوة القصوى ظلت عند 325 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 542 نيوتن/متر، إلا أن المنظومة الجديدة تتميز بتوفير أقصى عزم دوران عند 2250 دورة في الدقيقة مقارنة بـ 3500 دورة في الدقيقة في المحرك السابق. 

ويمنح هذا التغيير الشاحنة زيادة في العزم التشغيلي بنسبة تتراوح بين 10 و11% في النطاق الأكثر استخدامًا أثناء القيادة اليومية، مع بقاء القدرة القصوى للقطر عند 3810 كجم لهذه الفئة.

نظام «BlueCruise» لدعم عمليات القطر الذاتي

تستعد فورد لتوسيع نطاق نظام القيادة شبه الذاتية «BlueCruise» ليشمل القطر دون الحاجة إلى إمساك عجلة القيادة، وهو خيار يستهدف الشريحة الأكبر من ملاك الشاحنة الذين يشكلون 75% ممن يستخدمون مركباتهم في عمليات السحب والقطر.

وتغطي التقنية الجديدة طرقًا سريعة يبلغ طولها نحو 209000 كم في أمريكا الشمالية، حيث قررت الشركة تقديم هذه التحديثات لمشتركي النظام دون فرض رسوم مالية إضافية، مما يعزز سهولة سحب القوارب والمقطورات الثقيلة عبر مسافات طويلة.

خيارات متعددة وتحديثات للفئات الرياضية والتجارية

تضمنت تشكيلة موديل 2027 إتاحة خيار محرك الثماني أسطوانات V8 سعة 5.0 لتر في عدد أكبر من الفئات، إلى جانب تقديم إصدار خاص بالتعاون مع علامة كارهارت (Carhartt) موجه للأعمال الشاقة. 

كما عملت الشركة على تعديل القيمة السعرية لفئتي تريمور (Tremor) ورابتر (Raptor) لتصبحا أكثر إتاحة للمستهلكين، مما يدعم قدرة فورد على المنافسة المباشرة أمام الشركات العالمية في فئة الشاحنات متعددة الاستخدامات مثل شركات كبرى ومجموعات عالمية كـ فولكس فاجن وغيرها في مختلف الأسواق.

فورد F-150 موديل 2027
فورد F 150 موديل 2027 شاحنات فورد محرك فورد 30 لتر تقنية BlueCruise أسعار فورد رابتر

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