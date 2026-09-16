أسعار ديبال S09 الجديدة في السعودية

كشفت شركة ديبال عن طرازها الجديد ديبال S09، وتنتمي S09 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وأنيق .

سيارة ديبال S09 الجديدة

محرك ديبال S09 الجديدة

تحصل سيارة ديبال S09 علي قوتها من منظومة REEV تجمع مابين محرك بنزين سعة 1500 سي سي، وتعمل بنظام دفع رباعي، وتبلغ القوة الإجمالية للمنظومة 485 حصان، ويصل عزم الدوران إلى 637 نيوتن/ متر، وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم/ساعة في مدة 5.9 ثانية، ويبلغ مداها الإجمالي 883 كم/ساعة وفق معيار WLTP، بينما يصل مدى القيادة بالاعتماد على الكهرباء وحدها إلى 171 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة ديبال S09 الجديدة

تستخدم سيارة ديبال S09 بطارية سعة 40.18 كيلوواط/ ساعة، ويمكن شحنها من 30 إلى 80% خلال مدة 15 دقيقة باستخدام الشحن السريع، الذي تصل قدرته القصوى إلى 117 كيلوواط/ساعة، ويستغرق الشاحن العادي قرابة 5 ساعات.

مواصفات ديبال S09 الجديدة

زودت سيارة ديبال S09 الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشتين أماميتين مقاس 15.6 بوصة بدقة 2.5K لكل منهما، إحداهما في المنتصف والأخرى أمام الراكب الأمامي، وبها شاشة لركاب الصف الثاني مقاس 21.4 بوصة وبدقة 3K، وبها شاشة عرض أمامية HUD مقاس 43 بوصة تعرض معلومات القيادة على الزجاج الأمامي، وتتسع المقصورة لستة ركاب موزعين على ثلاثة صفوف، بواقع مقعدين في كل صف.

سيارة ديبال S09 الجديدة

وتمتلك سيارة ديبال S09 الجديدة مقاعد الصفين الأول والثاني بخاصية التدليك، وتتوفر مقاعد الصف الثاني بوضعية انعدام الجاذبية وإمكانية التعديل الكهربائي في 14 اتجاه، وتتوفر تهوية لمقاعد الصفين الأول والثاني، وتدفئة للمقاعد في الصفوف الثلاثة.

سيارة ديبال S09 الجديدة

وجدير بالذكر ان سيارة ديبال S09 الجديدة تجمع بين نظام التعليق والتعليق الهوائي ونظام التحكم المستمر بامتصاص الصدمات CDC، الذي يعمل على ضبط نظام التعليق وفق حالة الطريق، وبها نظام رؤية بزاوية 540 درجة، ونظام ركن أوتوماتيكي، وبها ثلاجة سعة 10 لتر، وبها ونظام صوتي مكون من 20 سماعة، وبها شاحن لاسلكي بقدرة 50 واط .

سعر ديبال S09 الجديدة

سيارة ديبال S09 الجديدة

تباع سيارة ديبال S09 الجديدة في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 199 ألف ريال سعودي .