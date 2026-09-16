قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشير التابعي: القمة اختبار حقيقي لـ «عموتة».. وخسارة الأهلي من الزمالك ستكون «مشكلة»
حياة أولادنا خط أحمر .. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على سائقي حافلات المدارس
للمرة الثالثة .. مجلس النواب الأمريكي يصوّت لتقييد صلاحيات «ترامب» في حرب إيران
«شبانة»: حمزة عبدالكريم عنده شخصية .. وممكن يتخطى اللي عمله «صلاح»
"بحوث الصحراء" ينظم ندوة تعريفية بالتعاون مع هيئة فولبرايت حول فرص البحث والدراسة
فين المشروع يا عموتة؟.. «شبانة» ينتقد أداء الأهلي بعد 5 مباريات مع مديره الفني
ضياء السيد: بدايات «عموتة» مع الأندية مش حلوة.. وبعد كده الدنيا بتفتح معاه
كاتب صحفي: الاستثمارات السعودية في مصر تجاوزت 37 مليار دولار حتى 2025
بعد تجاوزه الـ 52 جنيهًا .. أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 16-9-2026
«الغندور»: اتحاد الكرة يبحث عن حل لأزمة الغرامة الموقعة على سعفان الصغير بعد طلب التوأم
صدمة النفط تشعل الأسواق .. البنوك المركزية الكبرى تقرّر مصير الفائدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ديبال S09 الجديدة في السعودية

ديبال S09 الجديدة
ديبال S09 الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة ديبال عن طرازها الجديد ديبال S09، وتنتمي S09 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وأنيق .

سيارة ديبال S09 الجديدة

محرك ديبال S09 الجديدة

تحصل سيارة ديبال S09 علي قوتها من منظومة REEV تجمع مابين محرك بنزين سعة 1500 سي سي، وتعمل بنظام دفع رباعي، وتبلغ القوة الإجمالية للمنظومة 485 حصان، ويصل عزم الدوران إلى 637 نيوتن/ متر، وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم/ساعة في مدة 5.9 ثانية، ويبلغ مداها الإجمالي 883 كم/ساعة وفق معيار WLTP، بينما يصل مدى القيادة بالاعتماد على الكهرباء وحدها إلى 171 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة ديبال S09 الجديدة

تستخدم سيارة ديبال S09 بطارية سعة 40.18 كيلوواط/ ساعة، ويمكن شحنها من 30 إلى 80% خلال مدة 15 دقيقة باستخدام الشحن السريع، الذي تصل قدرته القصوى إلى 117 كيلوواط/ساعة، ويستغرق الشاحن العادي قرابة 5 ساعات.

مواصفات ديبال S09 الجديدة

زودت سيارة ديبال S09 الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشتين أماميتين مقاس 15.6 بوصة بدقة 2.5K لكل منهما، إحداهما في المنتصف والأخرى أمام الراكب الأمامي، وبها شاشة لركاب الصف الثاني مقاس 21.4 بوصة وبدقة 3K، وبها شاشة عرض أمامية HUD مقاس 43 بوصة تعرض معلومات القيادة على الزجاج الأمامي، وتتسع المقصورة لستة ركاب موزعين على ثلاثة صفوف، بواقع مقعدين في كل صف.

سيارة ديبال S09 الجديدة

وتمتلك سيارة ديبال S09 الجديدة مقاعد الصفين الأول والثاني بخاصية التدليك، وتتوفر مقاعد الصف الثاني بوضعية انعدام الجاذبية وإمكانية التعديل الكهربائي في 14 اتجاه، وتتوفر تهوية لمقاعد الصفين الأول والثاني، وتدفئة للمقاعد في الصفوف الثلاثة.

سيارة ديبال S09 الجديدة

وجدير بالذكر ان سيارة ديبال S09 الجديدة تجمع بين نظام التعليق والتعليق الهوائي ونظام التحكم المستمر بامتصاص الصدمات CDC، الذي يعمل على ضبط نظام التعليق وفق حالة الطريق، وبها نظام رؤية بزاوية 540 درجة، ونظام ركن أوتوماتيكي، وبها ثلاجة سعة 10 لتر، وبها ونظام صوتي مكون من 20 سماعة، وبها شاحن لاسلكي بقدرة 50 واط .

سعر ديبال S09 الجديدة

سيارة ديبال S09 الجديدة

تباع سيارة ديبال S09 الجديدة في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 199 ألف ريال سعودي .

شركة ديبال السيارات الـ SUV الرياضية ديبال S09 محرك ديبال S09 الجديدة S09 الجديدة محرك ديبال S09 مواصفات ديبال S09 الجديدة مواصفات ديبال S09 سعر ديبال S09 الجديدة سعر ديبال S09

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتاة البيرة

فيديوهات خادشة.. التحقيقات تكشف مفاجأة في واقعة فتاة البيرة بالتجمع

مصطفى خاطر

اتنقل مرتين للمستشفى .. تفاصيل مرض مصطفى خاطر

المجني عليه أيمن

العربية عطلت بيهم.. القبض على المتهمين بقتل أيمن ابن الفيوم داخل مزرعة بالضبعة

أول رسالة من المجني عليه في واقعة فتاة الكحول: وضعت الحلال والحرام أمام عيني

أول رسالة من المجني عليه في واقعة فتاة الكحول: وضعت الحلال والحرام أمام عيني

الحسين عموتة

مفاجأة تقلب حسابات الأهلي.. هل يرحل الحسين عموتة عن القلعة الحمراء؟

حالة الطقس

أيام صهد قبل الانكسار .. «تغيّر المناخ» يُحذّر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

امام عاشور

مفاجأة في قرار استبدال إمام عاشور بمباراة أبو قير للأسمدة.. «عموتة» يكشف التفاصيل

المتهم

أنا ضابط شرطة .. القبض على المتهم فى مشاجرة المهندسين

ترشيحاتنا

حملة تموينية

ضبط 2 طن و700 كجم دقيق مدعم و260 قطعة أغذية منتهية الصلاحية بالفيوم قبل بيعها في الأسواق.. صور

المجني عليه أيمن

العربية عطلت بيهم.. القبض على المتهمين بقتل أيمن ابن الفيوم داخل مزرعة بالضبعة

فتاة البيرة

صرف سائق سيارة نقل ذكي من سراي النيابة في واقعة فتاة البيرة بالتجمع

بالصور

ماذا يحدث عند تناول القهوة والشاي ساخنين جدًا؟ .. دراسة تكشف مفاجأة

المشروبات الساخنة جدًا وسرطان المريء
المشروبات الساخنة جدًا وسرطان المريء
المشروبات الساخنة جدًا وسرطان المريء

بـ ليجنز رياضي وألوان محايدة .. ساندي تتألق في أحدث إطلالاتها | شاهد

ساندي
ساندي
ساندي

خلال 5 أشهر .. نظام «الكيتو» يُساعد في السيطرة على مرض السكري

تأثير إتباع نظام الكيتو في السيطرة على مقدمات السكري
تأثير إتباع نظام الكيتو في السيطرة على مقدمات السكري
تأثير إتباع نظام الكيتو في السيطرة على مقدمات السكري

طريقة عمل لانشون بدون لحمة في البيت .. وصفة اقتصادية

طريقة عمل لانشون بدون لحمة
طريقة عمل لانشون بدون لحمة
طريقة عمل لانشون بدون لحمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد