كوبرا فورمينتور 2026 تباع بهذه المواصفات

ينتشر في سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كوبرا فورمينتور موديل 2026

وتوافرت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كوبرا فورمينتور موديل 2026، وتنتمي فورمينتور لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وسائل الأمان بـ كوبرا فورمينتور موديل 2026

كوبرا فورمينتور موديل 2026

زودت سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها

حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك كوبرا فورمينتور موديل 2026

كوبرا فورمينتور موديل 2026

تحصل سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وبها قوة 265 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 265 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 370 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.5 ثانية .

مواصفات كوبرا فورمينتور موديل 2026

تمتلك سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها نوافذ كهربائية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows .

كوبرا فورمينتور موديل 2026

ويتواجد بـ فورمينتور أيضا، ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop system، وبها Isofix، وبها Touch Screen .

سعر كوبرا فورمينتور موديل 2026

كوبرا فورمينتور موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 49 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 589 ألف جنية .