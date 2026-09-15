قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من أسوأ ما رأيت.. حسام غالي يعلق على أداء الأهلي أمام أبو قير
مش ده الأهلي.. عماد متعب ينتقد أداء الفريق أمام أبو قير: فين الروح والأداء
بسبب خلافات مالية.. القبض على المتهمين بالتعدي على شخص وتحطيم سيارته بالغربية
في حيازة مخدرات.. تجديد حبس ندى الكامل ومطرب الراب كردي 15 يومًا على ذمة التحقيقات
باريس سان جيرمان يدخل سباق التعاقد مع جافي مقابل 90 مليون يورو
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري والمصري
القبض على شخص روج لأعمال الدجل والشعوذة بالقليوبية
القرار يدخل حيز التنفيذ.. تمديد توفيق أوضاع السودانيين والسوريين والمقيمين غير الشرعيين لمدة عام
أحمد موسى: إسرائيل مقلوبة بسبب فيلم يوثق جرائم الاحتلال في فلسطين ومليار دولار للرد عليه
رئيس الوزراء اليمني: التصعيد الحوثي بدعم إيراني يهدد أمن المنطقة والمصالح الدولية
جمال شعبان: صعود السلم يوميًا يقلل خطر الجلطات بنسبة 39%
مؤسسة أبو العينين توزع الحقائب والأدوات المدرسية على التلاميذ وذوي الهمم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كوبرا فورمينتور 2026 تباع بهذه المواصفات

كوبرا فورمينتور موديل 2026
كوبرا فورمينتور موديل 2026
إبراهيم القادري

ينتشر في سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

 كوبرا فورمينتور موديل 2026

وتوافرت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كوبرا فورمينتور موديل 2026، وتنتمي فورمينتور لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وسائل الأمان بـ كوبرا فورمينتور موديل 2026

 كوبرا فورمينتور موديل 2026

زودت سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها 
حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك كوبرا فورمينتور موديل 2026

 كوبرا فورمينتور موديل 2026

تحصل سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وبها قوة 265 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 265 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 370 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.5 ثانية .

مواصفات كوبرا فورمينتور موديل 2026

تمتلك سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها نوافذ كهربائية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows .

 كوبرا فورمينتور موديل 2026

ويتواجد بـ فورمينتور أيضا، ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop system، وبها Isofix، وبها Touch Screen .

سعر كوبرا فورمينتور موديل 2026

 كوبرا فورمينتور موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 49 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 589 ألف جنية .

سوق السيارات المصري السيارات الجديدة موديل 2026 مستقبل صناعة السيارات وسائل الأمان بـ كوبرا فورمينتور فورمينتور كوبرا فورمينتور موديل 2026 كوبرا السيارات الـ SUV الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تقليل الاغتراب

نتيجة تقليل الاغتراب 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام عن التحويلات

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

رسمياً .. موعد مرتبات سبتمبر 2026 بعد قرار المالية

البنزين

حسم الجدل حول موعد زيادة الوقود.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

محمد صلاح

محمد صلاح في أحدث ظهور من تركيا

الزمالك

موعد بطولة كأس السوبر المصري.. مواجهتان ناريتان بين الزمالك والمصري والأهلي وبيراميدز

صافرات الانذار

زوال الخطر بعد إنذارات سابقة في مكة المكرمة والطائف وجدة

بيزيرا

كيف يتصرف الزمالك فى قيمة صفقة بيزيرا .. وهل تنهى أزمة ايقاف القيد ؟

محكمة

مد إدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية 5 سنوات | تفاصيل

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

حكم أخذ فرق السعر عند شراء سلع لأشخاص بسعر أقل.. أمين الإفتاء يجيب

اختبارات المسابقة القرآنية للوافدين

لليوم الثاني.. الأعلى للشئون الإسلامية يواصل اختبارات المسابقة القرآنية للطلاب الوافدين

الغيبة والنميمة

هل يجوز مجاراة جلسات الغيبة خوفا على العلاقات؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

باللون الأخضر الفستقي.. رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

هل البلح الأصفر يرفع سكر الدم؟.. اعرف الكمية المناسبة لمرضى السكري

هل البلح الأصفر يرفع سكر الدم؟
هل البلح الأصفر يرفع سكر الدم؟
هل البلح الأصفر يرفع سكر الدم؟

كم سعر سبيكة 5 جرام عيار 24؟.. أسعار السبائك الذهب كل الأوزان

اسعار السبائك الذهب
اسعار السبائك الذهب
اسعار السبائك الذهب

طريقة عمل البصارة.. السمنة البلدي والسبانخ سر الطعم واللون

طريقة عمل البصارة
طريقة عمل البصارة
طريقة عمل البصارة

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد