آودي تودع RSQ3 وتستعد لإطلاق Q3 رياضية جديدة

كشفت الصور المسربة الجديدة عن اختبار شركة آودي الألمانية لطراز رياضي جديد يُرجح أن يحمل اسم SQ3، ليكون بديلًا أحدث وأقل صخبًا لطراز RSQ3 الشهير الذي أوقفت الشركة إنتاجه في عام 2024.

وتأتي هذه الخطوة عقب إطلاق الجيل الجديد كليًا من سيارة الكروس أوفر المدمجة أودي Q3 في أواخر عام 2025، حيث تسعى أودي عبر طراز SQ3 الجديد للوصول إلى شريحة أوسع من المشترين، ودخول منافسة مباشرة مع طرازات رياضية مدمجة مثل بي إم دبليو X1 M35i ومرسيدس-AMG GLA 35، وسط مراهنات على إمكانية طرح هذا الطراز في السوق الأمريكي لأول مرة.

محرك أربعة أسطوانات بقوة تتجاوز 330 حصانًا وتفاصيل هجومية

تخلت أودي عن محرك الخمسة أسطوانات الأيقوني سعة 2.5 لتر الذي ميز طرازات RS السابقة، لتعتمد في طراز SQ3 الجديد على محرك سعة 2.0 لتر مكون من 4 أسطوانات مزود بشاحن توربيني، ومن المتوقع أن يولد قوة تزيد على 330 حصانًا.

وتتصل منظومة الدفع بناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي التعشيق من 7 سرعات مع نظام الدفع الرباعي المستمر كواترو (Quattro)، مما يوفر تسارعًا قويًا وثباتًا مرتفعًا على مختلف الطرق.

أما من الناحية التصميمية، فتوضح الصور التجسسية للنموذج اختباري اعتماد السيارة على أربعة منافذ عادم دائرية في الخلف، وهي السمة الخاصة بعائلة طرازات S مثل أودي S3، على عكس أجهزة العادم البيضاوية المزدوجة التي كانت تتزين بها طرازات RS.

كما حصلت السيارة على شبكة تهوية أمامية رياضية وممتصات صدمات بارزة، إلى جانب نظام تعليق رياضي منخفض لتعزيز الثبات أثناء القيادة السريعة، مع عجلات ألومنيوم ذات تصميمات حصرية.

المنافسة وتوقعات الطرح في الأسواق العالمية

تستهدف آودي بتطوير SQ3 سد الفجوة التي تركها غياب طراز RSQ3، وتقديم نموذج رياضي متوازن يجمع بين الأداء القوي والاستخدام اليومي العملي داخل المدن.

ومن المتوقع أن تكشف أودي عن السيارة رسميًا في وقت لاحق من هذا العام كطراز لعام 2027، لتدعم تشكيلتها في فئة السيارات الكروس أوفر المدمجة الفاخرة وتنافس بقوة أمام السيارات الألمانية الموازية المعتمدة لدى مجموعة فولكس فاجن والمجموعات الأخرى.