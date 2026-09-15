قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسهل طريقة من المنزل.. كيفية سداد فاتورة المياه بالموبايل 2026
توقعات عالمية بنمو قطاع الطيران المصري لتتجاوز المتوسط العالمي ب 3.8%
وزير العمل: مصر لن تتوانى عن دعم صمود الشعب الفلسطيني
بعد واقعة فتاة البيرة.. ما عقوبة شرب الكحوليات في الأماكن العامة؟
الدواجن بأقل من 80 جنيهًا.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة تهدد المربين
مجلس الوزراء السعودي: أمن المملكة واستقرار أراضيها مبدأ راسخ لا يقبل المساس
انطلقت من إثيوبيا.. الجيش السوداني يتصدى لهجوم بطائرات مسيّرة في الفشقة
التموين: كاري أون يحظى باهتمام القيادة السياسية ويستهدف زيادة السلع المتاحة للمواطنين.. صور
وزيرا خارجية مصر وألمانيا يبحثان خفض التصعيد وحماية الملاحة في البحر الأحمر
برلماني: قمة الرئيس السيسي وبن سلمان تضع أسسًا لمرحلة جديدة من الشراكة
توقيت بالغ الحساسية.. وزير الخارجية الإيراني يزور الصين غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آودي تودع RSQ3 وتستعد لإطلاق Q3 رياضية جديدة

آودي SQ3
آودي SQ3
عزة عاطف

كشفت الصور المسربة الجديدة عن اختبار شركة آودي الألمانية لطراز رياضي جديد يُرجح أن يحمل اسم SQ3، ليكون بديلًا أحدث وأقل صخبًا لطراز RSQ3 الشهير الذي أوقفت الشركة إنتاجه في عام 2024.

وتأتي هذه الخطوة عقب إطلاق الجيل الجديد كليًا من سيارة الكروس أوفر المدمجة أودي Q3 في أواخر عام 2025، حيث تسعى أودي عبر طراز SQ3 الجديد للوصول إلى شريحة أوسع من المشترين، ودخول منافسة مباشرة مع طرازات رياضية مدمجة مثل بي إم دبليو X1 M35i ومرسيدس-AMG GLA 35، وسط مراهنات على إمكانية طرح هذا الطراز في السوق الأمريكي لأول مرة.

محرك أربعة أسطوانات بقوة تتجاوز 330 حصانًا وتفاصيل هجومية

تخلت أودي عن محرك الخمسة أسطوانات الأيقوني سعة 2.5 لتر الذي ميز طرازات RS السابقة، لتعتمد في طراز SQ3 الجديد على محرك سعة 2.0 لتر مكون من 4 أسطوانات مزود بشاحن توربيني، ومن المتوقع أن يولد قوة تزيد على 330 حصانًا. 

وتتصل منظومة الدفع بناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي التعشيق من 7 سرعات مع نظام الدفع الرباعي المستمر كواترو (Quattro)، مما يوفر تسارعًا قويًا وثباتًا مرتفعًا على مختلف الطرق.

أما من الناحية التصميمية، فتوضح الصور التجسسية للنموذج اختباري اعتماد السيارة على أربعة منافذ عادم دائرية في الخلف، وهي السمة الخاصة بعائلة طرازات S مثل أودي S3، على عكس أجهزة العادم البيضاوية المزدوجة التي كانت تتزين بها طرازات RS. 

كما حصلت السيارة على شبكة تهوية أمامية رياضية وممتصات صدمات بارزة، إلى جانب نظام تعليق رياضي منخفض لتعزيز الثبات أثناء القيادة السريعة، مع عجلات ألومنيوم ذات تصميمات حصرية.

المنافسة وتوقعات الطرح في الأسواق العالمية

تستهدف آودي بتطوير SQ3 سد الفجوة التي تركها غياب طراز RSQ3، وتقديم نموذج رياضي متوازن يجمع بين الأداء القوي والاستخدام اليومي العملي داخل المدن.

ومن المتوقع أن تكشف أودي عن السيارة رسميًا في وقت لاحق من هذا العام كطراز لعام 2027، لتدعم تشكيلتها في فئة السيارات الكروس أوفر المدمجة الفاخرة وتنافس بقوة أمام السيارات الألمانية الموازية المعتمدة لدى مجموعة فولكس فاجن والمجموعات الأخرى.

آودي SQ3 أودي SQ3 2027 سيارات أودي الرياضية أودي RSQ3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتغيبة آية رضوان

أين اختفت آية؟.. تفاصيل لغز اختفاء طالبة التمريض بالصف وسر مكالمة الـ 50 ألف جنيه

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

الزمالك

4 شيكات بـ27 مليون جنيه.. شكوى جديدة ضد الزمالك وتكليف المحامي بالتصعيد

موقع الحادث

أنا ممكن أشتريك بالعربية.. تفاصيل واقعة اصطدام شخص بسيارة أسرة على الدائري

محمد النني

حقيقة تعاقد بيراميدز مع محمد النني بعد ظهوره أمام جورماهيا

البنزين

حسم الجدل حول موعد زيادة الوقود.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

هاني

ناقد رياضي: الأهلي قد يوجه الشكر لـ محمد هاني.. وهذه أول صفقات الفريق في يناير

المتحدث باسم المقاومة الوطنية اليمنية صادق دويد

حشد 76 ألف مقاتل.. تفاصيل الهجوم الحوثي على الساحل الغربي باليمن

ترشيحاتنا

مرصد الازهر

مرصد الأزهر عن اختطاف 6 أئمة في نيجيريا: يجب تجفيف مصادر تمويل الجماعات المسلحة

الصلاة

ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء خلال الصلاة؟

علي جمعة

علي جمعة: لا ينبغي للمسلم أن يغفل عن الصلاة على سيدنا النبي

بالصور

مفيدة للخصوبة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

لو رجلك بتورم آخر اليوم.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

لو رجلك بتورم آخر اليوم.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
لو رجلك بتورم آخر اليوم.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
لو رجلك بتورم آخر اليوم.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

توب مكشوف.. زوجة مسلم تثير الجدل فى أحدث ظهور

زوجة مسلم تثير الجدل فى اخر ظهور لها
زوجة مسلم تثير الجدل فى اخر ظهور لها
زوجة مسلم تثير الجدل فى اخر ظهور لها

انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

فيديو

الفتاة

بكت وهي ترثيه.. طفلة بالشرقية تنعى جدها المدرس قبل أيام من بدء الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد