مصر تعزز حضورها النووي في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

تشارك هيئة الطاقة الذرية المصرية في أعمال الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقدة في فيينا، خلال الفترة من ١٤ إلى ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦، ضمن وفد مصري رفيع المستوى، برئاسة السفير محمد نصر، سفير مصر ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا.

ويضم الوفد كلًا من: الدكتور نادر عبدالحليم، نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للمشروعات البحثية، والدكتور هاني خضر، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية.

وعدد من ممثلي الجهات الوطنية المعنية.

وتأتي المشاركة المصرية في ظل ما تشهده مصر من تنام في تطبيقات الطاقة الذرية السلمية في مجالات الطاقة والصحة والزراعة والأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية وحماية البيئة.

كما تمثل المشاركة فرصة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، ودعم برامج التعاون الفني، وبناء القدرات الوطنية، إلى جانب التأكيد على أهمية التكنولوجيا النووية السلمية ودورها في دعم التنمية المستدامة.

وتأتي المشاركة ضمن الوفد المصري المشارك في أعمال المؤتمر، برئاسة السفير محمد نصر، المندوب الدائم لمصر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية في فيينا، وذلك في إطار المشاركة المصرية الفاعلة في أعمال الوكالة، ومتابعة الموضوعات ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

ويُعد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أبرز المحافل الدولية التي تجمع الدول الأعضاء لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المرتبطة بالمجال النووي، وفي مقدمتها الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والعلوم والتكنولوجيا النووية، والأمان والأمن النوويان، إلى جانب برامج الوكالة في مجالات التعاون الفني وتنمية القدرات.

كما تمثل دورة عام ٢٠٢٦ الدورة السبعين للمؤتمر العام منذ تأسيس الوكالة عام ١٩٥٧.