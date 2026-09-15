عُمان: إجلاء 23 من طاقم ناقلة «إلغايا» وفقدان اثنين بعد استهدافها

أعلنت السلطات العُمانية ، إجلاء 23 فردًا من طاقم ناقلة النفط «إلغايا»، فيما لا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين، عقب تعرض السفينة للاستهداف في المياه القريبة من سلطنة عُمان، على مسافة تقدر بنحو 103 أميال بحرية من منطقة مسندم.

ويأتي الحادث في ظل تصاعد المخاطر الأمنية التي تواجه حركة الملاحة في منطقة الخليج وبحر عُمان ومضيق هرمز، وهي من أكثر الممرات البحرية حساسية بالنسبة لحركة ناقلات النفط والطاقة عالميًا.

وبحسب المعلومات المتاحة، فقد تعرضت الناقلة «Elgaya» لحادث خطير أثناء وجودها في المنطقة البحرية المحيطة بمضيق هرمز. وأفادت تقارير بأن السفينة تحمل رقم IMO 9325336، وكانت ترفع علم بنما، فيما تشير بيانات ملاحية منشورة إلى أنها ناقلة متوسطة الحجم مخصصة لنقل المنتجات النفطية.

وتحدثت تقارير سابقة ، عن تعرض الناقلة لحريق وانفجار، فيما نقلت مصادر عن الحرس الثوري الإيراني رواية مختلفة، قالت إن السفينة اصطدمت بألغام بحرية أثناء محاولتها عبور منطقة محظورة جنوب مضيق هرمز. وأكدت الرواية الإيرانية أن جهود السيطرة على الحريق لم تنجح وأن الناقلة تعرضت لأضرار بالغة.

وتكتسب الواقعة أهمية خاصة بسبب موقعها الجغرافي، إذ تأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن سلامة السفن التجارية وناقلات الطاقة التي تمر عبر منطقة الخليج ومضيق هرمز، وسط توترات أمنية متصاعدة.

وتتواصل عمليات البحث عن فردي الطاقم المفقودين، بالتزامن مع متابعة الجهات المختصة في سلطنة عُمان ملابسات الحادث وتقييم تداعياته على سلامة الملاحة البحرية في المنطقة.