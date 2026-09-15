قنصوة من تنسيقية شباب الأحزاب: هدفنا ربط البحث العلمي بالصناعة في كافة المجالات

استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، في لقاء تناول عددًا من الملفات المرتبطة بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والحفاظ على الكفاءات الأكاديمية، وتطوير البرامج التعليمية، ودعم الأنشطة الطلابية، وتعزيز دور الثقافة في بناء الإنسان.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، على أهمية الحفاظ على الكفاءات الأكاديمية داخل الجامعات، بما يتطلب توفير بيئة عمل أكثر جذبًا واستقرارًا، خاصة في التخصصات التي تشهد منافسة قوية في سوق العمل.

وأوضح الوزير ، أن الوزارة تستهدف مبدئيًا خمس جامعات في إطار تطوير جامعات المستوى الأول، والعمل على خلق نماذج نجاح يمكن البناء عليها، بما يعزز قدرة الجامعات على أداء دورها التعليمي والبحثي، والحفاظ على كوادرها الأكاديمية.

وفي ملف البحث العلمي، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة ضرورة تعظيم الأثر المجتمعي لمخرجات البحث العلمي، والاستفادة منها في دعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن الجمهورية الجديدة تعتمد على اقتصاد المعرفة، وأن تطوير البحث العلمي يجب أن يرتبط باحتياجات المجتمع والصناعة.

وأشار الوزير إلى أهمية دعم وتمويل المشروعات البحثية الجادة، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب والباحثين لطرح أفكارهم وتطويرها، بما يسهم في تحقيق عائد ملموس على المجتمع، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة في كافة المجالات.

وفيما يتعلق بتطوير البرامج التعليمية، أوضح الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن البرامج التعليمية تمثل محورًا أساسيًا في خطة تطوير منظومة التعليم العالي، مشيرًا إلى إنشاء مركز يستهدف توفير بيانات أكثر دقة تساعد الجامعات على تطوير برامجها، بما يضمن حصول الخريج على تعليم ومهارات تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وفي ملف الطلاب الوافدين، أكد الوزير أهمية زيادة أعداد الطلاب الوافدين الدارسين في مصر، مشيرًا إلى أن الأعداد الحالية لا تتناسب مع مستوى منظومة التعليم العالي المصرية ، موضحًا أن الطالب الوافد يمثل أحد جسور التواصل بين مصر والدول المختلفة، حيث يتلقى تعليمه في مصر ثم يعود إلى بلده للمساهمة في مسارات التنمية بها.

وتناول اللقاء دور الثقافة في بناء الإنسان، حيث أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن وزارة الثقافة تعد من الجهات الرئيسية المعنية بالمساهمة في تشكيل العقل الجمعي المصري، مشددًا على أهمية تكامل دورها مع الوزارات والجهات المعنية، لتحقيق تأثير أوسع في المجتمع، والاستفادة من دور الفن الهادف في مواجهة التحديات الفكرية وتعزيز الوعي.

وفيما يتعلق بالأنشطة الطلابية، أوضح الوزير أنها ليست جانبًا من جوانب الرفاهية، وإنما تمثل جزءًا أساسيًا من بناء شخصية الطالب واكتمال مكوناته، مؤكدًا أهمية بذل مزيد من الجهد لتفعيل الأنشطة الطلابية داخل الجامعات.

كما تناول اللقاء إمكانية تعزيز التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجال اكتشاف المواهب، من خلال إنشاء مسار لاختيار الموهوبين ورعايتهم وتوفير التمويل اللازم لهم، بما يدعم الإبداع ويسهم في خلق حالة من الأمل لدى الشباب.

واختتم الدكتور عبدالعزيز قنصوة اللقاء بالتأكيد على أهمية تكامل مؤسسات الدولة في ملفات التعليم والبحث العلمي والثقافة، وربط المعرفة باحتياجات المجتمع وسوق العمل، بما يدعم بناء الإنسان ويعزز قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.

هذا، وقد أدار اللقاء الحواري مع الوزير الدكتور هيثم الشيخ، مقرر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس النواب، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية، وقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.