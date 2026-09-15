مرصد الأزهر عن اختطاف 6 أئمة في نيجيريا: يجب تجفيف مصادر تمويل الجماعات المسلحة

علق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، على إعلان السلطات النيجيرية اختطاف ستة أئمة في ولاية زمفارا بشمال البلاد على أيدي مسلحين، خلال توجههم للمشاركة في تجمع ديني برعاية أحد أعضاء مجلس الشيوخ في مدينة تالاتا مافارا.

وأكد الجيش وشرطة الولاية وقوع الحادث على الطرق النائية، مشيرين إلى إطلاق عمليات بحث واسعة لتحديد مكان المختطفين وتحريرهم.

تجفيف مصادر تمويل الجماعات المسلحة

وقال المرصد في بيان، إن هذه الواقعة تأتي وسط موجة متواصلة من الاضطرابات الأمنية التي تضرب ولايات شمال غرب نيجيريا مثل زمفارا وكادونا وكاتسينا، حيث تعتمد العصابات المسلحة على الاختطاف مقابل الفدية كنشاط إجرامي أساسي لتمويل عملياتها في ظل هشاشة السيطرة على المناطق الريفية والنائية.

وواصل المرصد: تعد الفدية مصدرًا ماليًا مهمًا للجماعات الإجرامية؛ حيث أفاد تقرير صادر عن شركة SBM Intelligence بأن إجمالي الفديات المدفوعة في نيجيريا بين يوليو 2025 ويونيو 2026 بلغ نحو 7.78 مليار نايرا (ما يعادل قرابة 5.8 ملايين دولار)، مع ترجيحات بأن الأرقام الفعلية أعلى بكثير بسبب عدم الإبلاغ عن حالات عديدة.

وأضاف: وعليه، فإن الحادث الأخير ينذر باتساع نطاق هذه الجرائم لتشمل الشخصيات الدينية والمجتمعية، لا سيما أن استمرار تدفق أموال الفديات يغذي شبكات الجريمة ويشجع على توسيع دائرة الاستهداف.

وشدد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على ضرورة تجفيف مصادر تمويل الجماعات المسلحة، وتعزيز حماية الطرق والمناطق الريفية، ورفع التنسيق الأمني لحماية المجتمع والرموز الدينية.