الدواجن بأقل من 80 جنيهًا.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة تهدد المربين

في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الدواجن انخفاضًا ملحوظًا، حذر حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، من تداعيات استمرار الأسعار الحالية على المربين، مؤكدًا أن السعر المتداول لا يحقق للمربي هامش ربح يغطي تكاليف الإنتاج، وقد يدفع بعض العاملين في القطاع إلى الخروج من المنظومة.

وقال حسين أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية، إن هناك مطالب بخفض أسعار الأعلاف، باعتبارها أحد أهم مدخلات الإنتاج، بما يدعم المربين ويساهم في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في مصر.

نقيب الفلاحين: سعر الدواجن 79 جنيهًا

وأوضح نقيب الفلاحين، أن سعر كيلو الدواجن حاليًا يسجل نحو 79 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذا السعر يمثل عبئًا على المربين، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وعدم قدرته على تحقيق عائد مناسب لهم.

وأكد أن السعر العادل لكيلو الدواجن يبلغ نحو 100 جنيه، موضحًا أن الوصول إلى سعر عادل يجب ألا يكون على حساب المربي أو المواطن، وإنما بما يحقق توازنًا بين حقوق المنتج وقدرة المستهلك على الشراء.

انخفاض الأسعار يهدد المربين

وأشار أبو صدام، إلى أن استمرار انخفاض أسعار الدواجن عن مستويات التكلفة قد يؤدي إلى خسائر للمربين، لافتًا إلى أن ذلك قد يتسبب في خروج بعض المربين من منظومة الإنتاج.

وشدد على أهمية وضع سعر عادل للدواجن، يضمن استمرار المربين في العمل ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار السوق، مؤكدًا أن السعر الحالي لا يوفر للمربي ربحًا يغطي تكاليف الإنتاج.

الأعلاف تمثل 70% من تكلفة الإنتاج

وأوضح نقيب الفلاحين ، أن نحو 70% من تكلفة إنتاج الدواجن تذهب إلى مدخلات الإنتاج، وفي مقدمتها الأعلاف، وهو ما يجعل أسعارها عاملًا رئيسيًا في تحديد تكلفة الإنتاج النهائية.

ولذلك، أكد وجود مطالب بخفض أسعار الأعلاف، بما يساعد على تقليل الأعباء التي يتحملها المربون، ويدعم استمرار العملية الإنتاجية في قطاع الدواجن.

الدواجن أرخص من كيلو العيش

ولفت حسين أبو صدام، إلى أن سعر كيلو الدواجن أصبح حاليًا أرخص من كيلو العيش، في إشارة إلى الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار الدواجن مقارنة بتكاليف إنتاجها.

وأكد أن معالجة وضع السوق تتطلب الوصول إلى سعر عادل لا يضر بالمربي ولا يحمّل المواطن أعباء إضافية، مع العمل على خفض تكاليف مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأعلاف.

مطالب بخفض أسعار الأعلاف

وجدد نقيب الفلاحين مطالب خفض أسعار الأعلاف لدعم المربين والحفاظ على استقرار قطاع الدواجن، موضحًا أن انخفاض تكلفة الإنتاج يمكن أن يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين المنتج والمستهلك.

وأشار إلى أن استمرار الخسائر قد ينعكس على أعداد المربين الموجودين في السوق، وهو ما يجعل دعم الإنتاج والحفاظ على استمرارية المربين من الملفات المهمة لضمان توفير الدواجن للمواطنين.

السعر العادل للدواجن 100 جنيه

وأكد أبو صدام أن السعر العادل الذي يحقق توازنًا للمربي يبلغ نحو 100 جنيه للكيلو، بينما السعر الحالي البالغ 79 جنيهًا لا يحقق للمربي الربح الكافي لتغطية تكاليف الإنتاج.

وشدد على أن المطلوب هو الوصول إلى سعر يراعي تكلفة الإنتاج وفي الوقت نفسه يحافظ على قدرة المواطن على شراء الدواجن، مع التركيز على خفض أسعار الأعلاف باعتبارها المكون الأكبر في تكلفة الإنتاج.