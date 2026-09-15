قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدين استمرار الهجمات على المملكة العربية السعودية
مصادر: الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة خلال ساعات
أسهل طريقة من المنزل.. كيفية سداد فاتورة المياه بالموبايل 2026
توقعات عالمية بنمو قطاع الطيران المصري لتتجاوز المتوسط العالمي ب 3.8%
وزير العمل: مصر لن تتوانى عن دعم صمود الشعب الفلسطيني
بعد واقعة فتاة البيرة.. ما عقوبة شرب الكحوليات في الأماكن العامة؟
الدواجن بأقل من 80 جنيهًا.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة تهدد المربين
مجلس الوزراء السعودي: أمن المملكة واستقرار أراضيها مبدأ راسخ لا يقبل المساس
انطلقت من إثيوبيا.. الجيش السوداني يتصدى لهجوم بطائرات مسيّرة في الفشقة
التموين: كاري أون يحظى باهتمام القيادة السياسية ويستهدف زيادة السلع المتاحة للمواطنين.. صور
وزيرا خارجية مصر وألمانيا يبحثان خفض التصعيد وحماية الملاحة في البحر الأحمر
برلماني: قمة الرئيس السيسي وبن سلمان تضع أسسًا لمرحلة جديدة من الشراكة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدواجن بأقل من 80 جنيهًا.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة تهدد المربين

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الدواجن انخفاضًا ملحوظًا، حذر حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، من تداعيات استمرار الأسعار الحالية على المربين، مؤكدًا أن السعر المتداول لا يحقق للمربي هامش ربح يغطي تكاليف الإنتاج، وقد يدفع بعض العاملين في القطاع إلى الخروج من المنظومة.

وقال حسين أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية، إن هناك مطالب بخفض أسعار الأعلاف، باعتبارها أحد أهم مدخلات الإنتاج، بما يدعم المربين ويساهم في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في مصر.

نقيب الفلاحين: سعر الدواجن 79 جنيهًا

وأوضح نقيب الفلاحين، أن سعر كيلو الدواجن حاليًا يسجل نحو 79 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذا السعر يمثل عبئًا على المربين، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وعدم قدرته على تحقيق عائد مناسب لهم.

وأكد أن السعر العادل لكيلو الدواجن يبلغ نحو 100 جنيه، موضحًا أن الوصول إلى سعر عادل يجب ألا يكون على حساب المربي أو المواطن، وإنما بما يحقق توازنًا بين حقوق المنتج وقدرة المستهلك على الشراء.

انخفاض الأسعار يهدد المربين

وأشار أبو صدام، إلى أن استمرار انخفاض أسعار الدواجن عن مستويات التكلفة قد يؤدي إلى خسائر للمربين، لافتًا إلى أن ذلك قد يتسبب في خروج بعض المربين من منظومة الإنتاج.

وشدد على أهمية وضع سعر عادل للدواجن، يضمن استمرار المربين في العمل ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار السوق، مؤكدًا أن السعر الحالي لا يوفر للمربي ربحًا يغطي تكاليف الإنتاج.

الأعلاف تمثل 70% من تكلفة الإنتاج

وأوضح نقيب الفلاحين ، أن نحو 70% من تكلفة إنتاج الدواجن تذهب إلى مدخلات الإنتاج، وفي مقدمتها الأعلاف، وهو ما يجعل أسعارها عاملًا رئيسيًا في تحديد تكلفة الإنتاج النهائية.

ولذلك، أكد وجود مطالب بخفض أسعار الأعلاف، بما يساعد على تقليل الأعباء التي يتحملها المربون، ويدعم استمرار العملية الإنتاجية في قطاع الدواجن.

الدواجن أرخص من كيلو العيش

ولفت حسين أبو صدام، إلى أن سعر كيلو الدواجن أصبح حاليًا أرخص من كيلو العيش، في إشارة إلى الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار الدواجن مقارنة بتكاليف إنتاجها.

وأكد أن معالجة وضع السوق تتطلب الوصول إلى سعر عادل لا يضر بالمربي ولا يحمّل المواطن أعباء إضافية، مع العمل على خفض تكاليف مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأعلاف.

مطالب بخفض أسعار الأعلاف

وجدد نقيب الفلاحين مطالب خفض أسعار الأعلاف لدعم المربين والحفاظ على استقرار قطاع الدواجن، موضحًا أن انخفاض تكلفة الإنتاج يمكن أن يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين المنتج والمستهلك.

وأشار إلى أن استمرار الخسائر قد ينعكس على أعداد المربين الموجودين في السوق، وهو ما يجعل دعم الإنتاج والحفاظ على استمرارية المربين من الملفات المهمة لضمان توفير الدواجن للمواطنين.

السعر العادل للدواجن 100 جنيه

وأكد أبو صدام أن السعر العادل الذي يحقق توازنًا للمربي يبلغ نحو 100 جنيه للكيلو، بينما السعر الحالي البالغ 79 جنيهًا لا يحقق للمربي الربح الكافي لتغطية تكاليف الإنتاج.

وشدد على أن المطلوب هو الوصول إلى سعر يراعي تكلفة الإنتاج وفي الوقت نفسه يحافظ على قدرة المواطن على شراء الدواجن، مع التركيز على خفض أسعار الأعلاف باعتبارها المكون الأكبر في تكلفة الإنتاج.

الدواجن سعر الدواجن اليوم اسعار الدواجن اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

الزمالك

4 شيكات بـ27 مليون جنيه.. شكوى جديدة ضد الزمالك وتكليف المحامي بالتصعيد

موقع الحادث

أنا ممكن أشتريك بالعربية.. تفاصيل واقعة اصطدام شخص بسيارة أسرة على الدائري

محمد النني

حقيقة تعاقد بيراميدز مع محمد النني بعد ظهوره أمام جورماهيا

البنزين

حسم الجدل حول موعد زيادة الوقود.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

هاني

ناقد رياضي: الأهلي قد يوجه الشكر لـ محمد هاني.. وهذه أول صفقات الفريق في يناير

المتحدث باسم المقاومة الوطنية اليمنية صادق دويد

حشد 76 ألف مقاتل.. تفاصيل الهجوم الحوثي على الساحل الغربي باليمن

الفتاة

بكت وهي ترثيه.. طفلة بالشرقية تنعى جدها المدرس قبل أيام من بدء الدراسة

ترشيحاتنا

روسيا

خبير علاقات دولية: روسيا لن تقبل بمقترح الوقف المتبادل للضربات

إيران

أستاذ في الدراسات الاستراتيجية: حرب إيران أثبتت افتقار القوات الأمريكية إلى الذخيرة

الإدمان

علامات تشير لتعاطي سائقي الحافلات المواد المخدرة.. يجب الإبلاغ الفوري

بالصور

مفيدة للخصوبة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

لو رجلك بتورم آخر اليوم.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

لو رجلك بتورم آخر اليوم.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
لو رجلك بتورم آخر اليوم.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
لو رجلك بتورم آخر اليوم.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

توب مكشوف.. زوجة مسلم تثير الجدل فى أحدث ظهور

زوجة مسلم تثير الجدل فى اخر ظهور لها
زوجة مسلم تثير الجدل فى اخر ظهور لها
زوجة مسلم تثير الجدل فى اخر ظهور لها

انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

فيديو

الفتاة

بكت وهي ترثيه.. طفلة بالشرقية تنعى جدها المدرس قبل أيام من بدء الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد