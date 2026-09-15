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أسهل طريقة من المنزل.. كيفية سداد فاتورة المياه بالموبايل 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسهل طريقة من المنزل.. كيفية سداد فاتورة المياه بالموبايل 2026

دفع فاتورة المياه بالموبايل 2026
دفع فاتورة المياه بالموبايل 2026
محمد غالي

يتزايد اهتمام المواطنين بالتعرف على طرق دفع فاتورة المياه بالموبايل 2026 دون الحاجة إلى التوجه لمقار شركات مياه الشرب أو الانتظار داخل مراكز خدمة العملاء، ويأتي ذلك في ظل التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيا وإتاحة وسائل متعددة لسداد فواتير المرافق باستخدام الهاتف المحمول.

وتوفر الجهات المختصة أكثر من وسيلة لسداد فاتورة المياه إلكترونيا تشمل التطبيقات الرسمية والمحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع الفوري، وتساعد هذه الوسائل على إنجاز عملية السداد بسهولة من المنزل وفي أي وقت.

دفع فاتورة المياه بالموبايل 

طرق سداد فاتورة المياه 2026

تتنوع طرق سداد فاتورة المياه خلال 2026 بين التطبيقات الإلكترونية والمحافظ التابعة لشركات الاتصالات وخدمات الدفع الفوري، ويستطيع المواطن اختيار الوسيلة الأنسب له وفقا للخدمات المتاحة لدى شركة المياه التابع لها.

كما يفضل التأكد من تحديث التطبيقات والبيانات المسجلة قبل بدء عملية السداد لتجنب حدوث مشكلات أثناء تنفيذ الدفع أو الاستعلام عن قيمة الفاتورة.

دفع فاتورة المياه بالموبايل 

دفع فاتورة المياه عبر تطبيق الشركة القابضة

تتيح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عددا من الخدمات الإلكترونية التي تساعد المواطنين في التعامل مع فواتير المياه دون الحاجة إلى زيارة فروع الشركة.

وتشمل الخدمات الإلكترونية إمكانية الاستعلام عن قيمة الفاتورة وسدادها بالإضافة إلى تسجيل قراءة العداد وتقديم الشكاوى والاستفسارات وفقا للخدمات المتاحة للمستخدم.

خطوات دفع فاتورة المياه عبر التطبيق

يمكن للمواطن سداد فاتورة المياه إلكترونيا من خلال الخطوات التالية.

تحميل تطبيق قراءتي من Google Play أو App Store أو استخدام خدمة 125.

تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف أو الرقم القومي وفقا للبيانات المطلوبة.

اختيار شركة المياه التابع لها المستخدم مثل القاهرة أو الجيزة أو الإسكندرية.

إدخال رقم الحساب أو كود الفاتورة.

الاطلاع على قيمة الفاتورة المستحقة.

اختيار وسيلة الدفع المناسبة سواء بطاقة بنكية أو محفظة إلكترونية.

تأكيد عملية الدفع والاحتفاظ بإشعار أو رسالة تأكيد السداد.

دفع فاتورة المياه بالموبايل 

سداد فاتورة المياه بالمحافظ الإلكترونية

تتيح شركات الاتصالات الأربع فودافون وأورنج واتصالات ووي إمكانية سداد فواتير المياه من خلال المحافظ الإلكترونية، وتوفر هذه الطريقة إمكانية إتمام عملية الدفع باستخدام الهاتف المحمول دون الحاجة إلى التوجه إلى أحد فروع الشركة.

ويبدأ المواطن بالدخول إلى تطبيق المحفظة الإلكترونية ثم اختيار خدمات دفع الفواتير والمرافق العامة وتحديد خدمة مياه الشرب.

خطوات الدفع بالمحفظة الإلكترونية

الدخول إلى تطبيق المحفظة الإلكترونية.

اختيار خدمة دفع الفواتير ثم المرافق العامة.

تحديد خدمة مياه الشرب.

اختيار شركة المياه التابع لها المستخدم.

إدخال رقم الحساب أو كود المشترك.

مراجعة بيانات الفاتورة وقيمتها.

إدخال الرقم السري للمحفظة.

تأكيد عملية الدفع والاحتفاظ برسالة تأكيد السداد.

دفع فاتورة المياه عبر فوري وأمان ومصاري

تعد خدمات الدفع الفوري من الوسائل المتاحة لسداد فواتير المياه سواء من خلال التطبيقات الإلكترونية أو عبر المنافذ المعتمدة المنتشرة في مختلف المحافظات.

ويمكن للمواطن استخدام خدمات فوري وأمان ومصاري لسداد الفاتورة بعد تقديم البيانات المطلوبة الخاصة بالحساب أو العداد لشركة المياه التابع لها.

دفع فاتورة المياه بالموبايل 

خطوات دفع فاتورة المياه عبر فوري

يمكن سداد فاتورة المياه من خلال تطبيق myFawry أو عبر أحد منافذ فوري باتباع عدد من الخطوات.

الدخول إلى تطبيق myFawry أو التوجه إلى أقرب منفذ فوري.

اختيار خدمة مياه الشرب.

تحديد شركة المياه التابع لها المستخدم.

إدخال رقم الحساب أو رقم العداد وفقا للبيانات المطلوبة.

الاستعلام عن قيمة الفاتورة المستحقة.

سداد قيمة الفاتورة إلكترونيا أو نقدا في حالة استخدام أحد منافذ فوري.

استلام إيصال أو رسالة تؤكد إتمام عملية السداد.

وتتيح تعدد وسائل دفع فاتورة المياه للمواطن اختيار الطريقة الأنسب له سواء من خلال التطبيقات الرسمية أو المحافظ الإلكترونية أو خدمات الدفع الفوري بما يساعد على إنجاز عملية السداد دون الحاجة إلى الانتظار داخل مقار شركات المياه.

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