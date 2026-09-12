تبدأ معدلات استهلاك الكهرباء في الارتفاع لدى الكثير مع دخول فصل الشتاء، بسبب زيادة تشغيل الدفايات والسخانات والأجهزة المنزلية، وهو ما ينعكس على قيمة الفاتورة الشهرية.

توفر استهلاك الكهرباء

لكن ارتفاع الاستهلاك لا يكون دائما نتيجة تشغيل الأجهزة لفترات طويلة، فقد تتسبب بعض العادات اليومية البسيطة في إهدار الكهرباء دون أن ينتبه إليها أفراد الأسرة.

كيف توفر استهلاك الكهرباء وتقلل قيمة الفاتورة في الشتاء؟

كيف توفر استهلاك الكهرباء وتقلل قيمة الفاتورة في الشتاء؟

مع اقتراب فصل الشتاء، يزداد اعتماد الأسر على الدفايات والسخانات الكهربائية، إلى جانب تشغيل الأجهزة المنزلية لفترات أطول، ما قد يؤدي إلى ارتفاع استهلاك الكهرباء وزيادة قيمة الفاتورة. ولا يرتبط ذلك بتشغيل الأجهزة فقط، فهناك عادات يومية بسيطة قد تؤدي إلى استهلاك الكهرباء دون ملاحظة.

الأحمال الخفية ترفع استهلاك الكهرباء

بعض الأجهزة تواصل استهلاك قدر من الكهرباء حتى بعد إيقاف تشغيلها، طالما ظلت متصلة بالتيار، وهو ما يعرف بالأحمال الخفية أو الطاقة الهاربة.

وتشمل هذه الأجهزة التلفزيون وألعاب الفيديو وأفران الميكرويف ذات الشاشات الرقمية، بالإضافة إلى شواحن الهواتف والكمبيوتر وأجهزة توجيه الإنترنت.

ورغم أن استهلاك الجهاز الواحد قد يكون محدودا، فإن تراكم استهلاك عدة أجهزة على مدار الشهر قد يرفع إجمالي استهلاك المنزل. لذلك يفضل فصل الأجهزة التي لا تحتاج إلى البقاء متصلة بالكهرباء، ويمكن استخدام المشترك الكهربائي المزود بمفتاح تشغيل وإيقاف لفصل عدة أجهزة في وقت واحد.

كيف توفر استهلاك الكهرباء وتقلل قيمة الفاتورة في الشتاء؟

أخطاء شائعة تزيد فاتورة الكهرباء

تشغيل الدفاية لفترات طويلة من أكثر العادات التي ترفع الاستهلاك، لذلك يفضل تشغيلها عند الحاجة فقط وإغلاقها عند مغادرة الغرفة، مع إحكام غلق الأبواب والنوافذ للحفاظ على الحرارة. كما يجب وضع الدفاية في مكان آمن بعيدا عن الستائر والأثاث وعدم تغطيتها.

ومن الأخطاء أيضا ترك سخان المياه يعمل طوال اليوم، إذ يعيد الجهاز تسخين المياه للحفاظ على درجة الحرارة المحددة. والأفضل تشغيله خلال الأوقات التي تحتاج فيها الأسرة إلى المياه الساخنة، مع ضبط درجة الحرارة على مستوى مناسب وعدم رفعها إلى أقصى درجة دون حاجة.

كيف توفر استهلاك الكهرباء وتقلل قيمة الفاتورة في الشتاء؟

الحفاظ على كفاءة الثلاجة والغسالة

الثلاجة من الأجهزة التي تعمل باستمرار، ولذلك يجب تجنب ترك بابها مفتوحا لفترات طويلة، وعدم وضع الأطعمة الساخنة بداخلها، مع التأكد من سلامة الإطار المطاطي للباب وإجراء الصيانة عند وجود مشكلة في التبريد.

كما يفضل تشغيل الغسالة بحمولة مناسبة لسعتها، وتنظيم دورات الغسيل واختيار البرنامج الملائم لكمية الملابس ودرجة اتساخها، بدلا من تشغيلها عدة مرات بحمولات صغيرة.

إطفاء الأجهزة والأنوار غير المستخدمة

إغلاق التلفزيون أو الأجهزة الأخرى باستخدام جهاز التحكم عن بعد قد يتركها في وضع الاستعداد، لذلك يفضل فصل الأجهزة التي لا تحتاج إلى التشغيل المستمر من مصدر الكهرباء، خاصة عند النوم أو مغادرة المنزل.

كما يساعد إطفاء الأنوار في الغرف غير المستخدمة والاعتماد على الإضاءة الموفرة للطاقة في تقليل الاستهلاك اليومي.

كيف توفر استهلاك الكهرباء وتقلل قيمة الفاتورة في الشتاء؟

نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء في الشتاء

يمكن خفض استهلاك الكهرباء من خلال تشغيل الدفايات والسخانات عند الحاجة فقط، وفصل الأجهزة غير المستخدمة، وإغلاق الأبواب والنوافذ أثناء تشغيل التدفئة، إلى جانب تنظيف فلاتر أجهزة التكييف التي تدعم التدفئة والحفاظ على صيانتها الدورية.

وفي النهاية، فإن تقليل فاتورة الكهرباء لا يتطلب الاستغناء عن الأجهزة الأساسية، وإنما يعتمد على الاستخدام الرشيد وتجنب تشغيل الأجهزة دون حاجة، مع الاهتمام بصيانتها للحفاظ على كفاءتها وتقليل استهلاك الطاقة.