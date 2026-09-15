مصر تدين استمرار الهجمات على المملكة العربية السعودية

أدانت مصر بأشد العبارات للهجمات الاخيرة داخل المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدةً على ان مثل تلك الاعتداءات تمثل انتهاكاً واضحاً لقواعد وأحكام القانون الدولي وتهديداً صارخاً لاستقرار المنطقة وللأمن الاقليمي.

وجدد مصر -في بيان للخارجية-رفضها القاطع لتلك الاعتداءات وتحذر من ان استمرارها، الامر الذي من شأنه تأجيج التوتر وزيادة حدة التصعيد في المنطقة، كما تشدد مصر على تضامنها الكامل ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية ضد اي تهديد موجه لها باعتبار ان امن البلدين القومي مترابط ومتكامل وجزء لا يتجزأ.