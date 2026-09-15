برلمانية: القمة المصرية السعودية تعزز الاستقرار العربي.. والتنسيق ركيزة لمواجهة تحديات المنطقة

أكدت داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن اللقاء المرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسي و الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات وتحديات متسارعة، مشددة على أن التنسيق المصري السعودي يمثل أحد أهم ركائز الاستقرار والأمن في المنطقة العربية.

وقالت الدكتورة داليا الأتربي إن قوة العلاقات بين القاهرة والرياض لا تستند فقط إلى عمق الروابط التاريخية والشعبية بين الشعبين، وإنما إلى إدراك مشترك لطبيعة التحديات التي تواجه المنطقة، وضرورة وجود تنسيق مستمر بين الدول العربية الرئيسية للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مصالح شعوبها.

فرصة مهمة لتبادل الرؤى

وأضافت أن اللقاء بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي يمثل فرصة مهمة لتبادل الرؤى بشأن الملفات الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف تجاه القضايا ذات الأولوية، خاصة في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، مؤكدة أن التفاهم بين القاهرة والرياض يظل عنصرًا حاسمًا في دعم أي تحرك عربي يستهدف احتواء الأزمات ومنع اتساع نطاق الصراعات.

وأشارت إلى أن العلاقات المصرية السعودية تجاوزت مفهوم العلاقات الثنائية التقليدية، لتصبح شراكة استراتيجية ذات امتدادات سياسية واقتصادية وأمنية، لافتة إلى أن التعاون بين البلدين يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والتجارة والتنمية، بالتوازي مع التنسيق السياسي بشأن القضايا الإقليمية.

وشددت على أن القاهرة والرياض تمتلكان من الثقل السياسي والقدرة على التأثير ما يؤهلهما للقيام بدور محوري في دعم منظومة العمل العربي المشترك، مؤكدة أن استمرار التشاور بين القيادتين المصرية والسعودية يمثل رسالة مهمة بأن الدول العربية قادرة، عندما تتوحد رؤاها، على التأثير في مسار الأحداث وصياغة مواقف أكثر فاعلية تجاه قضايا المنطقة.

وأكدت أن المرحلة الراهنة تفرض مزيدًا من التنسيق المصري السعودي، ليس فقط للتعامل مع الأزمات القائمة، وإنما أيضًا لبناء رؤية عربية أكثر تكاملًا تجاه مستقبل المنطقة، وترسيخ مفهوم الأمن الجماعي والتنمية والاستقرار، بما يخدم مصالح الشعوب العربية ويحافظ على مقدرات الدول.