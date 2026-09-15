أحمد حمدي: زيارة ولي العهد السعودي تأتي وسط تعقيدات عديدة تشهدها المنطقة

كشف أحمد حمدي، محرر شئون رئاسة الجمهورية في أخبار اليوم، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي تأتي في وقت بالغ الحساسية والخطورة.

وأضاف أحمد حمدي خلال حواره مع الإعلامي محمد جوهر وأحمد دياب، مقدمي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن زيارة ولي العهد السعودي تأتي وسط تعقيدات عديدة تشهدها المنطقة في نواحي متعددة على مستوى الأمن العربي والإسلامي والشرق الأوسط وبالتالي الأمن العالمي بشكل عام.

ولفت إلى أنه لا يخفى على أحد ما يتعرض له البحر الأحمر وما يتعرض له العديد من الدول العربية، إلى جانب التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وأكد أنه يمر اليوم 100 عام على العلاقات بين مصر والسعودية التي بدأت في مثل هذا العام من القرن الماضي 1926 وتوقيع معاهدة الصداقة؛ مؤكدا أنه وقت الأزمات يؤدي التكامل بينهما إلى قوة المنطقة.

وأردف أن الأمن القومي العربي لدى القيادة السياسية المصرية خط أحمر، والرئيس السيسي أعلن هذا تكرارا ومرارا من خلال زياراته التي قام بها أثناء الاعتداءات الإيرانية على الأشقاء العرب أو في المحافل الدولية.

واختتم أن التنسيق بين السعودية ومصر في العديد من القضايا الموجودة مهم جدًا، موضحا أن هناك استثمارات اقتصادية بينهم مهمة جدا، والتبادل التجاري أمر مهم، إلى جانب ما يربط البلدين من تعاون ثقافي.