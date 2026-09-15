قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدين استمرار الهجمات على المملكة العربية السعودية
مصادر: الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة خلال ساعات
أسهل طريقة من المنزل.. كيفية سداد فاتورة المياه بالموبايل 2026
توقعات عالمية بنمو قطاع الطيران المصري لتتجاوز المتوسط العالمي ب 3.8%
وزير العمل: مصر لن تتوانى عن دعم صمود الشعب الفلسطيني
بعد واقعة فتاة البيرة.. ما عقوبة شرب الكحوليات في الأماكن العامة؟
الدواجن بأقل من 80 جنيهًا.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة تهدد المربين
مجلس الوزراء السعودي: أمن المملكة واستقرار أراضيها مبدأ راسخ لا يقبل المساس
انطلقت من إثيوبيا.. الجيش السوداني يتصدى لهجوم بطائرات مسيّرة في الفشقة
التموين: كاري أون يحظى باهتمام القيادة السياسية ويستهدف زيادة السلع المتاحة للمواطنين.. صور
وزيرا خارجية مصر وألمانيا يبحثان خفض التصعيد وحماية الملاحة في البحر الأحمر
برلماني: قمة الرئيس السيسي وبن سلمان تضع أسسًا لمرحلة جديدة من الشراكة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجلس الوزراء السعودي: أمن المملكة واستقرار أراضيها مبدأ راسخ لا يقبل المساس

مجلس الوزراء السعودي
مجلس الوزراء السعودي
الخارجي

أكد مجلس الوزراء السعودي أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرار أراضيها يمثلان مبدأً ثابتًا وراسخًا لا يمكن القبول بالمساس به، في تأكيد جديد على موقف الرياض تجاه التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار المخاوف المرتبطة باستهداف الأراضي والمنشآت الحيوية لدول الخليج، حيث شددت المملكة خلال الأيام الأخيرة على أن حماية أمنها الوطني وسلامة أراضيها ومقدراتها تمثل أولوية أساسية للدولة.

كان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد أكد، خلال مشاركته في أعمال قمة «بريكس 2026» في نيودلهي، أن أمن المملكة وسلامة أراضيها ومقدراتها «أمر لا يقبل المساس»، مشددًا كذلك على أن دول مجلس التعاون الخليجي لن تقبل باستهداف أراضيها أو منشآتها أو مصالحها الحيوية تحت أي ذريعة.

وتعكس التصريحات السعودية استمرار التأكيد على حق المملكة في حماية أمنها الوطني والتعامل مع أي تهديدات تستهدف أراضيها أو مواطنيها ومصالحها الحيوية، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية خليجية وإقليمية تهدف إلى احتواء التصعيد والحفاظ على استقرار المنطقة.

ويأتي ذلك أيضًا في سياق مواقف سعودية سابقة أكدت اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المملكة وأراضيها، حيث سبق لمجلس الوزراء أن شدد على أن الرياض ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها والمواطنين والمقيمين.

كما تزامنت هذه المواقف مع تأكيدات خليجية على التضامن مع السعودية ورفض استهداف أمن دول مجلس التعاون، إذ أدان مجلس الوزراء القطري في وقت سابق استهداف جماعة الحوثي أعيانًا مدنية واقتصادية في عدد من المناطق السعودية، معتبرًا تلك الاعتداءات تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة.

ويشير التأكيد السعودي الأخير إلى تمسك الرياض بثوابت أمنها الوطني، مع استمرار متابعة التطورات الإقليمية والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة بما يدعم أمن الخليج واستقراره.

اليمن الحوثيون صنعاء السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

الزمالك

4 شيكات بـ27 مليون جنيه.. شكوى جديدة ضد الزمالك وتكليف المحامي بالتصعيد

موقع الحادث

أنا ممكن أشتريك بالعربية.. تفاصيل واقعة اصطدام شخص بسيارة أسرة على الدائري

محمد النني

حقيقة تعاقد بيراميدز مع محمد النني بعد ظهوره أمام جورماهيا

البنزين

حسم الجدل حول موعد زيادة الوقود.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

هاني

ناقد رياضي: الأهلي قد يوجه الشكر لـ محمد هاني.. وهذه أول صفقات الفريق في يناير

المتحدث باسم المقاومة الوطنية اليمنية صادق دويد

حشد 76 ألف مقاتل.. تفاصيل الهجوم الحوثي على الساحل الغربي باليمن

الفتاة

بكت وهي ترثيه.. طفلة بالشرقية تنعى جدها المدرس قبل أيام من بدء الدراسة

ترشيحاتنا

بدوي" يشيد بجاهزية وانتظام الدراسة وتفاعل الطلاب بمدرسة زهراء بورسعيد الرسمية لغات

مدير مديرية التعليم ببورسعيد يشيد بجاهزية وانتظام الدراسة بمدرسة الزهراء الرسمية لغات

محافظ المنوفية

محافظة المنوفية توزع شنط وأدوات مدرسية كهدايا على الطلاب بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر

طلاب المدارس

محافظ القاهرة يوجه بتعليم الطلاب زراعة الأشجار للحفاظ على البيئة

بالصور

مفيدة للخصوبة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

لو رجلك بتورم آخر اليوم.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

لو رجلك بتورم آخر اليوم.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
لو رجلك بتورم آخر اليوم.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
لو رجلك بتورم آخر اليوم.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

توب مكشوف.. زوجة مسلم تثير الجدل فى أحدث ظهور

زوجة مسلم تثير الجدل فى اخر ظهور لها
زوجة مسلم تثير الجدل فى اخر ظهور لها
زوجة مسلم تثير الجدل فى اخر ظهور لها

انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

فيديو

الفتاة

بكت وهي ترثيه.. طفلة بالشرقية تنعى جدها المدرس قبل أيام من بدء الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد