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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة المنوفية توزع شنط وأدوات مدرسية كهدايا على الطلاب بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

 قامت محافظة المنوفية بتوزيع الشنط والأدوات المدرسية  كهدايا على الطلاب المستهدفين بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يسهم في توفير احتياجاتهم الأساسية ، ورفع العبء عن كاهل أسرهم.

وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، بتخفيف الأعباء الدراسية والمعيشية وتعزيز جهود مؤسسات الدولة في تقديم الدعم والرعاية الاجتماعية تزامناً مع  مع انطلاق العام الدراسي الجديد. 

وسادت فعاليات التوزيع أجواء من البهجة والسعادة بين الطلاب، الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه المبادرة وما تقدمه من دعم ومساندة، في إطار حرص الدولة على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير مقومات تعليمية مناسبة لأبنائها، بما يدعم تكافؤ الفرص ويؤكد الاهتمام المستمر بالأسر الأكثر احتياجاً.

المنوفية محافظ المنوفية محافظة المنوفية توزيع دراسة

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