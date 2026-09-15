بسبب ارتفاع العكارة.. إيقاف مؤقت لمحطة مياه مليج البحاري بالمنوفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن توقف تشغيل محطة مياه مليج البحاري التابعة لفرع الشركة بشبين الكوم، وذلك بشكل مؤقت، نتيجة تنفيذ أعمال تطهير وتكريك بالمجرى المائي وارتفاع نسبة العكارة بالمياه.

وأوضحت الشركة أنه تم تشغيل المحطات البديلة، والعمل على توفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب، مع وجود ضعف نسبي في ضغوط المياه بالأدوار العليا ببعض المناطق المتأثرة.

وأكدت الشركة أن سيتم تشغيل محطة مياه مليج البحاري فور الانتهاء من أعمال التطهير والتكريك وانخفاض نسبة العكارة إلى المعدلات التي تسمح بالتشغيل الآمن للمحطة.

وتهيب الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة التوقف المؤقت لحين عودة المياه بكامل طاقتها.