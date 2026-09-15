موقف حمزة عبد الكريم.. موعد مباراة برشلونة ضد راسينج في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الذي يضم في صفوفه المصري حمزة عبد الكريم لخوض مواجهة جديدة في بطولة الدوري الإسباني، عندما يستضيف نظيره راسينج سانتاندير، ضمن منافسات الجولة السادسة من موسم 2026-2027، في مباراة يسعى خلالها الفريق الكتالوني لمواصلة انطلاقته القوية والحفاظ على العلامة الكاملة.

برشلونة يبحث عن انتصار جديد

يدخل برشلونة المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في تحقيق الفوز خلال مبارياته الخمس الأولى في الدوري الإسباني، ليحصد 15 نقطة كاملة، في بداية قوية جعلته يحافظ على سجله المثالي منذ انطلاق الموسم.

ويأمل الفريق الكتالوني في استغلال إقامة المباراة على ملعبه وبين جماهيره لمواصلة نتائجه المميزة، وحصد 3 نقاط جديدة تعزز موقفه في صدارة جدول ترتيب المسابقة.

راسينج سانتاندير يتحدى برشلونة

على الجانب الآخر، يخوض راسينج سانتاندير المواجهة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب الدوري الإسباني.

ويعول الفريق على مجموعة من عناصره المميزة، ومن بينهم المغربي ياسين زبيري، الذي يأمل في الظهور بصورة قوية والمساهمة في قيادة فريقه لتحقيق مفاجأة أمام برشلونة على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

موعد مباراة برشلونة وراسينج سانتاندير

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة وراسينج سانتاندير يوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني موسم 2026-2027.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، و11:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وراسينج سانتاندير

وتملك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال موسم 2026-2027.

ومن المقرر أن تذاع مباراة برشلونة وراسينج سانتاندير عبر قناة بي إن سبورتس 2.

معلق مباراة برشلونة وراسينج سانتاندير

وأسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق على أحداث مباراة برشلونة وراسينج سانتاندير إلى المعلق عامر الخوذيري، عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وتتجه الأنظار إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو" لمتابعة ما إذا كان برشلونة سيتمكن من مواصلة بدايته المثالية وتحقيق انتصاره السادس على التوالي، أم ينجح راسينج سانتاندير في إيقاف قطار الفريق الكتالوني وانتزاع نتيجة إيجابية من معقل أصحاب الأرض.