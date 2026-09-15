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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صحيفة أسبانية تكشف موقف حمزة عبد الكريم قبل مباراة برشلونة وراسينج

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
إسراء أشرف

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية عن موقف المصري الشاب حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة، قبل مواجهة راسينج سانتاندير، المقرر إقامتها مساء غدٍ الأربعاء على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني موسم 2026/2027.

ويدخل برشلونة المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه المثير على ليفانتي بنتيجة 3-2، في الوقت الذي يخطط خلاله هانز فليك لإجراء بعض التغييرات على التشكيل وإراحة عدد من اللاعبين.

سبورت تكشف موقف حمزة عبد الكريم قبل مباراة برشلونة وراسينج

وأوضحت الصحيفة أن حمزة عبد الكريم لن يبدأ المباراة أساسيًا، في ظل اتجاه فليك للاعتماد على البرازيلي جابرييل جيسوس لقيادة الهجوم، مع إمكانية مشاركة المهاجم المصري وتسجيل ظهوره الرسمي الثاني مع الفريق الأول.

وأشارت "سبورت" إلى أن عبد الكريم يحظى بأفضلية على زميله جيسي بيسيو، باعتبارهما الثنائي الوحيد من فريق الرديف الذي يتدرب بشكل منتظم مع الفريق الأول، موضحة أن اللاعب المصري يشارك بشكل كامل في تدريبات فليك دون العودة للمشاركة مع برشلونة أتلتيك، وهو ما يعكس ثقة المدرب الألماني في قدراته.

ويواجه حمزة منافسة قوية على حجز مكان في هجوم برشلونة، خاصة مع تألق رافينها ووجود جابرييل جيسوس، ما يتطلب منه مواصلة العمل وانتظار الفرصة لإثبات نفسه مع الفريق الأول.

حمزة عبد الكريم حمزة عبدالكريم برشلونة راسينج سانتاندير دوري أبطال أوروبا

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