رودري يكشف سبب اختياره برشلونة رغم اهتمام ريال مدريد

كشف الإسباني رودري، لاعب وسط برشلونة، أسباب اختياره الانتقال إلى النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية، رغم اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه.

وانضم رودري إلى برشلونة هذا الصيف، بعدما كان ريال مدريد أول الأندية التي تحركت لضمه، لكن اللاعب فضل في النهاية مشروع برشلونة بقيادة ديكو وهانز فليك.

وقال رودري، في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "اتخذت قراري بناءً على الجانب الرياضي، وما شعرت بأنه يمنحني رغبة أكبر، وما يساعدني على معرفة المكان الذي يمكنني فيه تحقيق المزيد والتطور كلاعب".

وأضاف: "لم يكن القرار سهلًا على الإطلاق، فليس من السهل أن تقول لا لريال مدريد، خاصة أنهم تعاملوا معي بشكل رائع، لكن في النهاية أقنعني مشروع برشلونة".

وتحدث رودري عن تواصله مع جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، خلال المفاوضات، قائلًا: "لا أعتقد أنه من المناسب الكشف عن تفاصيل محادثة خاصة، لكنه عبّر عن رغبته في انضمامي وما يمكنني تقديمه للفريق، وكان التعامل معي جيدًا جدًا".

وأوضح: "بعد اتخاذ قراري، اتصلت به لأشكره على اهتمامه وطريقة تعامله معي، وأراه مدربًا عظيمًا أثبت ذلك في كل مكان تولى فيه المسؤولية".

وعن ريال مدريد، قال رودري: "سيكون منافسًا قويًا جدًا لبرشلونة في الدوري الإسباني".

كما نفى رودري تأثر قراره أو موقف ريال مدريد بالأنباء التي ربطته بإنريكي ريكيلمي، مؤكدًا أنه كان بعيدًا عن هذه الأمور، مشددًا على أنه يفضل التركيز على كرة القدم والابتعاد عن الضجيج الإعلامي.