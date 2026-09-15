الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير موقع ومنصات صواريخ في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم "الثلاثاء"، تدمير موقع ومنصات لإطلاق الصواريخ في جنوب لبنان، مشيرًا إلى أن المنصات كانت محملة بـ32 مقذوفًا، في أحدث تطور ميداني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت العملية ضمن تحركات عسكرية تستهدف مواقع إطلاق الصواريخ، في ظل استمرار التوترات الأمنية على الحدود الجنوبية للبنان.

يأتي الإعلان الإسرائيلي في سياق تصعيد متواصل تشهده المنطقة الحدودية، وسط تبادل للضربات والاتهامات بين إسرائيل و«حزب الله»، الأمر الذي يثير مخاوف من اتساع نطاق المواجهة.

وبحسب الرواية الإسرائيلية، فإن تدمير المنصات يهدف إلى منع استخدامها في تنفيذ هجمات صاروخية ضد الأراضي الإسرائيلية، ولا سيما في المناطق القريبة من الحدود اللبنانية.

وتشهد الجبهة اللبنانية الإسرائيلية منذ فترة توترًا أمنيًا متصاعدًا، مع استمرار العمليات العسكرية والاستهدافات المتبادلة، فيما تحذر أطراف دولية من مخاطر اتساع رقعة الصراع وانعكاساته على الاستقرار الإقليمي.

ويأتي التطور الأخير في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية ضد ما تصفه بالبنية التحتية والقدرات الصاروخية التابعة لـ«حزب الله» في جنوب لبنان، بينما يؤكد الحزب في بياناته المتعاقبة استمرار عملياته ضد أهداف إسرائيلية.

ولم يتضمن الإعلان الإسرائيلي تفاصيل إضافية بشأن توقيت تنفيذ الضربة أو ما إذا كانت قد أسفرت عن وقوع خسائر بشرية.

ويظل الوضع الميداني في جنوب لبنان مرشحًا لمزيد من التطورات، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتبادل القصف، وسط جهود سياسية ودبلوماسية لتجنب تحول التصعيد الحدودي إلى مواجهة أوسع.