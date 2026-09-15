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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. افتتاح 20 فرعًا جديدًا لـ«كاري أون» بـ4 محافظات

وزير التموين
وزير التموين
محمد صبيح   -  
عدسة محمد نصر

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد، مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، 20 فرعًا جديدًا لسلسلة منافذ «كاري أون» في 4 محافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتوسيع شبكة المنافذ التي تتيح المنتجات بأسعار مخفضة.

توفير السلع الغذائية

وتأتي التوسعات الجديدة ضمن جهود الدولة لتعزيز منظومة توفير السلع الغذائية، وزيادة المعروض في الأسواق، بما يسهم في ضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع التوسع في إقامة المنافذ والمجمعات الاستهلاكية بمختلف المحافظات.

وتوفر منافذ «كاري أون» مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والاستهلاكية، مع التركيز على طرح المنتجات بأسعار تنافسية، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم اليومية من خلال منافذ منتشرة بالقرب من مناطق تواجدهم.

وأكدت الجهات المشاركة في الافتتاح استمرار العمل على التوسع في منافذ البيع وزيادة كميات السلع المطروحة، إلى جانب تعزيز التعاون بين أجهزة الدولة المختلفة والقطاع الإنتاجي، بما يدعم استقرار الأسواق ويضمن توافر السلع الأساسية.

ويأتي افتتاح الفروع الجديدة في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة التجارة الداخلية، وزيادة منافذ طرح السلع، وتعزيز المنافسة بما ينعكس على الأسعار ويخدم المواطنين.

الدكتور شريف فاروق وزير التموين وزير التموين وزير الزراعة واستصلاح الأراضي 20 فرعًا جديدًا لسلسلة منافذ «كاري أون»

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