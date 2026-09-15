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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خلال افتتاح فروع كاري أون للسلع المخفضة.. التموين: جودة السلع والأسعار أولوية.. صور

وزير التموين
وزير التموين
محمد صبيح   -  
عدسة محمد نصر

أكد الدكتور المهندس علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن جودة السلع والأسعار المناسبة تأتي على رأس أولويات العمل داخل فروع سلسلة «كاري أون»، بالتزامن مع خطة وزارة التموين لتطوير منافذ البيع الحكومية.

وقال ناجي إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعمل حاليًا على مراجعة وتقييم الفروع والمنافذ الاستهلاكية التابعة للشركات، تمهيدًا لتحديد الفروع التي سيتم تطويرها وتحويلها للعمل تحت العلامة التجارية الموحدة «كاري أون».

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد افتتح اليوم 20 فرعًا جديدًا من سلسلة كاري أون، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

خطة التموين لتطوير فروع كاري أون

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة القابضة أن التوسع في «كاري أون» يأتي ضمن خطة تطوير منافذ البيع التابعة للشركة ورفع كفاءتها، مع الاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع لشبكة المجمعات الاستهلاكية.

وأشار إلى أن عملية مراجعة الفروع تشمل تقييم حالة كل منفذ وتحديد احتياجاته من أعمال التطوير والتجهيز، وفقًا لطبيعة المنطقة ومساحة الفرع وحجم الإقبال المتوقع عليه.

وأكد أن الهدف هو الوصول إلى نموذج موحد لمنافذ كاري أون، مع الحفاظ على كفاءة التشغيل وتحقيق أفضل استفادة من أصول الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

 

كاري أون توفر منتجات الحكومة والقطاع الخاص

وأكد ناجي أن فروع «كاري أون» تمثل نموذجًا جديدًا لتطوير منافذ البيع الحكومية، من خلال توفير تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين.

وأوضح أن المنتجات المعروضة لن تقتصر على السلع التي تنتجها الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، وإنما ستشمل أيضًا منتجات القطاع الخاص، بما يساهم في زيادة تنوع المنتجات وتلبية احتياجات الأسر.

وأشار إلى أن امتلاك الشركة القابضة قاعدة متنوعة من الشركات العاملة في إنتاج وتصنيع وتجارة السلع الغذائية يمثل ميزة مهمة لفروع «كاري أون»، حيث يمكنها عرض منتجات الشركات التابعة إلى جانب المنتجات الأخرى الموجودة في السوق.

 

التموين تستهدف أسعارًا تنافسية وجودة أفضل

وشدد الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية على أن الأولوية في تشغيل وتطوير فروع «كاري أون» تتمثل في توفير أجود السلع والمنتجات للمواطنين بأفضل الأسعار الممكنة.

وأوضح أن تطوير شكل المنافذ ليس الهدف الوحيد من المشروع، وإنما يأتي بالتوازي مع تحسين مستوى الخدمة ورفع كفاءة التشغيل وتقديم السلع بأسعار تنافسية.

وأضاف أن الشركة تستهدف من خلال تطوير الفروع الوصول إلى نموذج متكامل يجمع بين تنوع المنتجات وجودة السلع والأسعار المناسبة، إلى جانب تحسين بيئة التسوق ورفع كفاءة منافذ البيع.

 

التوسع في فروع كاري أون

وأشار ناجي إلى أن التوسع في «كاري أون» يستهدف الاستفادة من شبكة الفروع التابعة للشركات الاستهلاكية المنتشرة في عدد كبير من المحافظات والمناطق.

وأكد أن عملية التطوير ستتم بصورة تدريجية وفقًا لنتائج مراجعة وتقييم الفروع واحتياجات كل منطقة، مع التركيز على زيادة قدرة المنافذ الحكومية على المنافسة في سوق تجارة التجزئة.

وأوضح أن وجود منتجات الشركات التابعة للقابضة داخل الفروع يمثل أحد عناصر القوة في النموذج الجديد، بالتوازي مع التكامل مع القطاع الخاص لتوفير اختيارات متنوعة أمام المستهلكين.

واختتم ناجي بالتأكيد على أن «كاري أون» لا تمثل مجرد تغيير للهوية البصرية للفروع، وإنما تأتي ضمن توجه أوسع لإعادة تطوير منظومة منافذ البيع الحكومية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يواكب تطورات قطاع تجارة التجزئة ويحافظ على دور المنافذ الحكومية في توفير السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين.

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