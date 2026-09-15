«أوعى تبررها.. وأوعى تأنبها».. 5 نصائح من الأنبا إنيانوس للعيش بالكتاب المقدس

أكد الأنبا إنيانوس، أسقف بني مزار والبهنسا، خلال عظة بعنوان «أهمية الكتاب المقدس في حياتنا»، ضمن نهضة الأنبا برسوم العريان، أن الكتاب المقدس لا ينبغي أن يكون مجرد كلمات يسمعها الإنسان أو يقرأها، وإنما يجب أن تتحول تعاليمه إلى منهج حياة ينعكس على قراراته وسلوكه وعلاقاته مع الآخرين.

كلمة الله حاضرة

وقدم نيافته مجموعة من النصائح العملية التي تساعد على أن تصبح كلمة الله حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية، مشددًا على ضرورة التعامل الصحيح مع الضمير، قائلًا: «أوعى تبررها.. وأوعى تأنبها».

وأوضح أن الإنسان لا ينبغي أن يبرر الخطأ حتى يشعر بالراحة، وفي الوقت نفسه لا يستمر في جلد نفسه، بل يعترف بخطئه ويرجع إلى الحق ويصحح طريقه.

كما شدد الأنبا إنيانوس على أهمية أن يكون الإنجيل هو المعيار الأساسي في حياة الإنسان، داعيًا إلى أن يسأل الشخص نفسه قبل اتخاذ أي قرار أو التعامل مع أي موقف: «الإنجيل بيقول إيه؟»، حتى تصبح كلمة الله هي المرجع الذي يقيس عليه الإنسان تصرفاته واختياراته.

وتحدث نيافته عن أهمية تعلم المسامحة، مؤكدًا أن الغفران ليس مجرد موقف يحدث مرة واحدة، وإنما هو منهج حياة، وأن الإنسان الذي يريد أن يعيش بحسب كلمة الله عليه أن يتعلم المسامحة والغفران.

ودعا كذلك إلى أن تكون كلمة الله جزءًا من حوار الإنسان وتعاملاته مع الآخرين، فلا تقتصر علاقته بالكتاب المقدس على القراءة الشخصية، وإنما تظهر مبادئ الإنجيل في طريقة حديثه وعلاقاته وسلوكه اليومي.

وأكد الأنبا إنيانوس أيضًا أهمية أن يكون الإنسان شهادة حية للمسيح، بحيث تعكس حياته وتصرفاته ومحبته للآخرين ما يؤمن به وما يتعلمه من كلمة الله، لتصبح حياته نفسها رسالة يراها المحيطون به.

وفي ختام حديثه، شدد نيافته على أهمية المواظبة على قراءة الكتاب المقدس بصورة منتظمة، حتى لو كان ذلك من خلال قراءة نصف إصحاح يوميًا، مؤكدًا أن الاستمرار هو ما يساعد على أن تنمو كلمة الله داخل الإنسان، وتتحول من مجرد كلمات يقرأها إلى حياة يعيشها ويمارسها.